30 października grupa wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego ogłosiła, że Anna Korwin-Piotrowska jako mająca najdłuższy staż sędziowski została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego na okres miesiąca.

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Jako podstawę prawną do działania wobec Święczkowskiego i Sochańskiego wskazano art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych, który mówi o możliwości zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach, jeżeli sędziego „zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych. Wskazywano, że Święczkowski m.in. blokował pracę legalnie wybranych sędziów.

Jeszcze tego samego wieczora prezydent Karol Nawrocki zdecydował o przerwaniu podróży dyplomatycznej do Senegalu. Samolot z głową państwa zawrócił w okolicy Gibraltaru. Po kilku godzinach Nawrocki pojawił się w budynku Trybunału Konstytucyjnego. Na nagraniu opublikowanym przez Macieja Berka widać, że doszło do przepychanek. Berek twierdził, że prezydent „z impetem wpadł na sędzię A. Korwin-Piotrowską”, z kolei środowisko Karola Nawrockiego oskarżało Annę Korwin-Piotrowską o „siłowe szarpanie głowy państwa”.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki 4 listopada przekazał mediom, że KPRP złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Zawiadomienia miały dotyczyć przestępstwa zamachu na konstytucyjny organ RP oraz czynnej napaści na prezydenta RP. – Tu nie chodzi o zemstę. Tu chodzi o elementarny porządek ustrojowy Rzeczypospolitej i prezydent nie może pozwolić na to, aby nie było na to reakcji – zapowiadał Bogucki.

Dzień później prokuratura przekazała, że wpłynęło 13 zawiadomień. Złożyły je m.in. klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, poseł PiS Dariusz Matecki, radny sejmiku województwa podkarpackiego, a także fundacje i osoby prywatne. Na liście podanej przez śledczych nie było zawiadomienia od Kancelarii Prezydenta.

Prokuratura: żadne zawiadomienie z Kancelarii Prezydenta nie wpłynęło

12 listopada zapytaliśmy o to Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Rzecznik Piotr Antoni Skiba przekazał rp.pl, że nie ma informacji o zgłoszeniach ze strony prezydenckiej. Dodał, że obecnie wszystkie sprawy dotyczące TK są kierowane do Prokuratury Krajowej. „Proszę zatem kierować pytania do rzecznika PK, z moich informacji wynika, że wpłynęło kilkadziesiąt zawiadomień finalnie do TK” – napisał.

Dzień później przesłaliśmy zapytanie do Prokuratury Krajowej. „W odpowiedzi informuję, że nie wpłynęło dotychczas zawiadomienie Kancelarii Prezydenta w tej sprawie” – przekazała rp.pl rzeczniczka Anna Adamiak 27 listopada.

To oznacza, że - mimo zapowiedzi środowiska prezydenta - przez 23 dni nie złożono zawiadomienia ws. Trybunału Konstytucyjnego.

Na razie prokuratura prowadzi śledztwo ws. czynnej napaści na sędziów TK Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza w nocy z 30 na 31 października. Kilka osób miało napierać na sędziów i siłą odsunąć ich od wejścia do budynku.

Oprócz tego Prokurator generalny Waldemar Żurek 30 października i 3 listopada skierował do Trybunału Konstytucyjnego 6 wniosków o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.