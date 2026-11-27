Luka w systemie grantowym

Na zbyt wczesnym etapie zakładamy, że dany projekt grantowy zakończy się sukcesem. Wychodzimy z badań podstawowych, stwierdzamy, że jakaś technologia może nam się rozwinąć i tutaj mamy lukę w systemie grantowym. Dla projektów na wczesnym etapie gotowości technologicznej. To znaczy na takim etapie, gdzie możemy badać, czy rozwinie się jakaś ciekawa technologia. Ale system projektów grantowych nie przewiduje tego, że to też może być porażka – mówi prof. Mariusz-Jan Radło z SGH.

