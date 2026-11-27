Wiceminister Gzik: w działaniach innowacyjnych nie mogą nam umknąć ważne obszary polskiego biznesu

W ministerstwie prowadzimy dyskusję, w jakich obszarach relacje biznes-nauka mogą być najbardziej efektywne. Jeżeli weźmiemy taki obszar jak cyfryzacja, rozwój sztucznej inteligencji, oczywiście chcielibyśmy być liderem w świecie. Przy czym musimy trochę z pokorą spojrzeć na to, że wysoko rozwinięte gospodarki trudno jest nam ich gonić. Jeżeli będziemy się upierać, że chcemy w tych najbardziej strategicznych, atrakcyjnych dziedzinach próbować konkurować ze światem, to być może będziemy tylko w czwartym, piątym szeregu. Podczas umkną nam dziedziny, w których jesteśmy naprawdę mocni jak przykład technologie żywieniowe, gdyż Polska jest wciąż potentatem w produkcji żywności. Być może przez to, że skupimy się na cyfryzacji, na technologiach podwójnego zastosowania, technologiach dla energetyki, to nam umknie ciekawy pomysł, który będzie nową technologią w obszarze zdrowego żywienia – mówi Marek Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

