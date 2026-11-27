Jak wygląda misja uniwersytetu technicznego

Nie jesteśmy politechniką w rozumieniu wschodnioeuropejskim, czyli szkołą techniczną. Bardziej jesteśmy uniwersytetem technicznym, musi łączyć dwie funkcje. Z jednej strony odpowiadać na bieżące wyzwania, które przychodzą z zewnątrz, ze społeczeństwa, z gospodarki, z przemysłu, z firm, samorządu, ale też muszą się umieć powstrzymać, żeby robić wszystko na sprzedaż, na bieżące zamówienie. Nie tego się oczekuje od uczelni. Uczelnia ma stanowić oazę swobodnej myśli, która wybiega bardzo daleko w przód - prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej.

