Swoje decyzje prezydent przedstawił w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych:

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W nagraniu Nawrocki odniósł się m.in. do ustawy, która miała wprowadzić nową stawkę PIT i nowy próg podatkowy. – Szanowni państwo, ta ustawa dzieli obywateli. Niewielu daje, większości odbiera. Wybranej wąskiej grupie obniża podatki, a przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników podnosi obciążenia, pomija większość pracujących i płacących daniny oraz została przygotowana i uchwalona w sposób budzący zasadnicze zastrzeżenia. Dlatego nie podpiszę tej ustawy – powiedział prezydent. - Oczekuję takich zmian podatkowych, które będą korzystne dla większości obywateli, tak jak to zapowiadała obecna koalicja w roku 2023 – dodał.

Apel Donald Tuska w sprawie ustawy podatkowej

O podpisanie ustawy podnoszącej progi podatkowe apelował do prezydenta w środę premier Donald Tusk. W opublikowanym nagraniu stwierdził, że „czekamy w wielkim napięciu, czy będzie weto nr 51 w najbliższych godzinach, także dotyczące ustawy podatkowej”. Jak podkreślił, ustawa ma doprowadzić do tego, że w kieszeniach Polaków pozostanie więcej pieniędzy.

– To po prostu ustawa, która zostawia w kieszeniach Polek i Polaków więcej pieniędzy – przekonywał szef rządu, dodając, że na podniesienie progów podatkowych czekają między innymi nauczyciele i pielęgniarki, ale i przedstawiciele wielu innych zawodów.

Zawetowana przez prezydenta ustawa zakładała podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka w tym progu pozostałaby na poziomie 12 proc. Ponadto nowela wprowadzała nowy próg, obejmujący dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł pozostałyby objęte stawką 32 proc.

Jednocześnie ustawa podnosiła stawkę daniny solidarnościowej, płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, z 4 do 5 proc. Ustawa miała także zwiększyć stawkę podatku CIT, płaconego przez firmy, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 mln euro, do 22 proc. z 19 proc. Obniżony miał zostać także limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem z 2 mln euro do 250 tys. euro.

Artykuł jest aktualizowany.