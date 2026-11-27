Opublikowany w piątek projekt dotyczy przede wszystkim interpretacji prawa podatkowego. To dość chętnie wykorzystywany przez podatników sposób na upewnienie się, jakie skutki podatkowe wywołują ich działania. W 2025 r. złożono ponad 35 tys. wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych. Ministerstwo Finansów podaje w ocenie skutków regulacji projektu, że dziś w oficjalnej bazie interpretacji (zwanej EUREKA) jest ich już ponad pół miliona. Jednak, jak zauważa MF, tylko kilkadziesiąt tysięcy z nich zachowuje aktualność.

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Interpretacja ważna przez pięć lat, ale będzie można ją wydłużyć

Tym właśnie resort finansów uzasadnia jedną ze zmian, polegającą na ograniczeniu ważności wydanej interpretacji indywidualnej do pięciu lat. Według projektu będzie można przedłużyć obowiązywanie danej interpretacji na kolejne pięć lat, na wniosek zainteresowanego podatnika. Będzie to można zrobić tylko raz. Interpretacje wydane przed rokiem 2023 mają stracić ważność 1 lipca 2028 r., chyba że zostanie ona przedłużona.

Korzystną dla podatników zmianą może być wprowadzenie zasady, że dana interpretacja chroni także wstecz. Innymi słowy – ma dotyczyć skutków sprzed dnia jej wydania.

Pojawi się też inny przepis, precyzujący zakres ochrony podatnika, a dotyczący zastosowania się do tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Dotychczas to pojęcie odnosiło się do „dominującego” w rozbieżnych interpretacjach podejścia fiskusa do danego zagadnienia. Nowe przepisy wyznaczą konkretny poziom owej dominacji: 75 procent. Z zapowiedzi MF wynika, że jest przygotowywane narzędzie informatyczne, które ma wspomagać podatników w wyliczaniu tego progu w konkretnych sytuacjach.

Minister oficjalnie ostrzeże: podatniku, nie rób tego

Pojawi się też nowy element w interpretacjach ogólnych, czyli wydawanych z urzędu przez ministra finansów w sprawach, gdzie często pojawiają się wątpliwości podatników i niejednolita praktyka organów skarbowych. Będą one zawierały wyjaśnienie sposobu postępowania podatnika w celu zastosowania się do nich. MF zastrzega w uzasadnieniu, że nie chodzi tu o jakiś konkretny scenariusz zachowań. „Interpretacja ogólna może przedstawiać więcej niż jeden sposób postępowania, a wybór należy do podatnika” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

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Inną nowością jest ustawowe zalegalizowanie wydawania przez MF tzw. ostrzeżeń podatkowych. Dotychczas miały one charakter nieformalny. Teraz ordynacja da podstawę do wydawania takich komunikatów opisujących działania, które mogą prowadzić do „nieprawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym skutkować zastosowaniem przepisów mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania lub stanowić nadużycie prawa”.

Dla nowych przepisów przewidziano dość długie vacatio legis. Większość z nich ma wejść w życie 1 stycznia 2028 r., a niektóre rok później.