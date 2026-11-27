- Dzisiaj jest całkowicie iluzoryczne twierdzenie, że traktat pokojowy mógłby zostać zawarty bez zrzeczenia się podbitych terytoriów. Rosjanie chcą tego korytarza bezpieczeństwa między sobą a NATO i nie zgodzą się na nic innego – mówiła Weidel.

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- Terytoria rosyjskojęzyczne trafią do Rosji, a Rosjanie ich nie oddadzą. Dlaczego mieliby to zrobić? – powiedziała.

- Jeszcze przed inwazją na Donbas Ukraina ostrzeliwała miejscową ludność, w tym rakietami. To jest stale tuszowane. Wcześniej mieliśmy sytuację bliską wojnie domowej, kiedy zaczęto prześladować ludność rosyjskojęzyczną. Były dwie próby zawarcia pokoju – „Mińsk-1” i „Mińsk-2”. Ukraina po prostu nie wywiązała się z porozumień – mówiła Weidel.

Liderka AfD przekonywała, że Wiktor Janukowycz został w 2014 roku "odsunięty od władzy w zamachu stanu finansowanym przez zachodnie organizacje pozarządowe". - Dlaczego istniała potrzeba tworzenia tak wielkiego napięcia, które doprowadziło do tej strasznej sytuacji, w której niewinni ludzie giną każdego dnia po obu stronach? – mówiła Weidel.

Gdy dziennikarze powiedzieli, że w przypadku triumfu Rosji Niemcy mogą doświadczyć napływu uchodźców z Ukrainy, Weidel stwierdziła, że do czegoś takiego nie dojdzie. - Wręcz przeciwnie, jeśli pokój zostanie zawarty, 1,1 miliona Ukraińców, którzy są z nami, wróci do ojczyzny, bo są tam potrzebni – mówiła.

Weidel mówi rosyjską propagandą

Rosja od 12 lat oskarża Zachód o sprowokowanie protestów na Majdanie, które doprowadziły do upadku prorosyjskiej prezydentury Wiktora Janukowycza. Protesty zaczęły się jednak wtedy, gdy Janukowycz nie podpisał umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, a zaostrzyły się, gdy manifestujących próbowała spacyfikować jednostka specjalna „Berkut”. W kolejnych tygodniach prezydent próbował się ratować tzw. ustawami dyktatorskimi, jednak ostatecznie w lutym uciekł z Ukrainy do Rosji.

W marcu Rosjanie zaanektowali Krym i wsparli zbrojnie separatystów w Donbasie. Porozumienia mińskie, o których wspominała Weidel, nie były przestrzegane przez żadną ze stron. Jednym z punktów umowy było usunięcie zagranicznych wojsk z terytoriów Ukrainy. Batalion rosyjskich żołnierzy przebywał jednak w Donbasie aż do pełnoskalowej inwazji w 2022 r..

Alternatywa dla Niemiec to prawicowa formacja, będąca obecnie najpopularniejszą partią w Niemczech. W sondażach uzyskuje poparcie nieco poniżej 30 proc. Partia ma jednak ograniczone możliwości koalicyjne, gdyż współpracować z nią nie chce żadna znacząca formacja.