Skutki nocnego ataku na Petersburg
Szczątki jednego z dronów strąconych nad Petersburgiem raniły jedną osobę – wynika z informacji przekazywanych przez rosyjskie władze.
Szczątki drona spadły na terenie osiedla mieszkalnego Szuwałowski. Ranna w ataku kobieta została hospitalizowana. Szczątki drona uszkodziły też fasadę wielopiętrowego budynku mieszkalnego, a także zaparkowane przed nim samochody – wynika z komunikatu władz Petersburga.
Osiedle Szuwałowski znajduje się w rejonie primorskim Petersburga.
Mieszkańców dwóch klatek w bloku ewakuowano i tymczasowo umieszczono w jednej z petersburskich szkół. Władze Petersburga informują też o upadku drona w rejonie wyborskim, innej dzielnicy Petersburga.
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Łącznie w kierunku Petersburga miało lecieć w nocy 55 dronów. 10 strącono nad obwodem nowogrodzkim, 45 – nad obwodem leningradzkim i samym Petersburgiem. W nocy tymczasowo działanie wstrzymało lotnisko międzynarodowe Pułkowo w Petersburgu. Petersburg jest drugim najważniejszym miastem Rosji, nazywany często jej „oknem na Europę”. Od 1712 do 1918 roku był stolicą Rosji.
Celem uderzeń na Petersburg i obwód leningradzki była najprawdopodobniej infrastruktura energetyczna – według relacji świadków, cytowanych przez rosyjski niezależny portal Meduza, w części dzielnic Petersburga wystąpiły przerwy w dostawach energii elektrycznej. W czasie, gdy trwał atak na obwód leningradzki, niezidentyfikowany dron na krótko naruszył nad ranem przestrzeń powietrzną Łotwy – poinformowały w komunikacie łotewskie siły zbrojne.
Ministerstwo Obrony Rosji podało rankiem, że nad Rosją i okupowanym Krymem strącono w nocy 318 dronów.
Tymczasem portal Militarnyj poinformował, że celem nocnego ataku była położona w mieście Jefremow fabryka produkująca kauczuk syntetyczny – jeden z komponentów stosowanych podczas produkcji stałego paliwa rakietowego, używanego w pociskach balistycznych Iskander-M. Drugim celem ukraińskich dronów była miejska elektrociepłownia.
Ataki potwierdzają także relacje świadków, opublikowane przez kanał Exilenova+ na Telegramie. Lokalne władze poinformowały o zestrzeleniu czterech bezzałogowców nad obwodem tulskim. Informacje o ataku na oba cele przekazuje też kanał ASTRA.
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