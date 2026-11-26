Niemcy są państwem najczęściej atakowanym przez Rosję w ramach operacji hybrydowych i sabotażowych w Europie. Na drugim miejscu znalazła się Polska, a na trzecim kraje bałtyckie. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy liczba incydentów przypisywanych Moskwie zwiększyła się o 16 proc. – wynika z raportu londyńskiego Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS), na który powołuje się „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

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Autorzy opracowania oszacowali, że około 20 proc. wszystkich odnotowanych w Europie rosyjskich incydentów miało miejsce na terytorium Niemiec. Polska odpowiadała za 17 proc. takich przypadków, natomiast państwa bałtyckie – za 12 proc.

Według ekspertów IISS pozycja Niemiec i Polski na czele zestawienia prawdopodobnie się utrzyma. Oba kraje odgrywają bowiem istotną rolę w pomocy udzielanej Ukrainie, a ich infrastruktura transportowa i zaplecze przemysłowe mają strategiczne znaczenie dla tego wsparcia.

Ponad połowa rosyjskich działań odnotowanych w analizowanym okresie była skierowana przeciwko obiektom wojskowym, zakładom przemysłowym oraz infrastrukturze transportowej. Wśród przypisywanych Rosji incydentów znalazły się m.in. zamachy bombowe, podpalenia, cyberataki i działania szpiegowskie.

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Raport zwraca również uwagę na zmieniający się profil osób angażowanych przez Moskwę do przeprowadzania operacji sabotażowych. Choć większość z nich wciąż stanowią słabo przygotowani rekruci, coraz częściej pojawiają się sprawcy posiadający większe umiejętności i zdolni do realizowania bardziej skomplikowanych zadań. Potrafią m.in. konstruować ładunki pułapki i wyposażać je w zdalne detonatory.

Zdaniem analityków rosyjskie działania hybrydowe nie przyniosły dotąd na Zachodzie najważniejszego rezultatu, na którym zależy Kremlowi – nie doprowadziły do istotnego ograniczenia pomocy wojskowej i politycznej dla Ukrainy. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie maleje. Przeciwnie, autorzy opracowania oceniają, że coraz bardziej realny staje się scenariusz poważnego ataku, który mógłby doprowadzić do dużej liczby ofiar.

Taki incydent mógłby wywołać w Europie presję na podjęcie działań odwetowych, a jednocześnie ujawnić różnice stanowisk i brak porozumienia między poszczególnymi rządami. Właśnie taki efekt – osłabienie europejskiej jedności – może być jednym z celów rosyjskiej strategii.

IISS rekomenduje zatem państwom zachodnim, aby uzgodniły wspólne stanowisko dotyczące odpowiedzi na rosyjskie działania. Chodzi przede wszystkim o jasne określenie, jakie konsekwencje spotkają Moskwę w przypadku przeprowadzenia poważnego ataku sabotażowego.