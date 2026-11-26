Prezydent USA Donald Trump zażądał wszczęcia dochodzenia dotyczącego danych o kondycji amerykańskiej gospodarki, które opublikowano przed wyborami połówkowymi do Kongresu 3 listopada. Jego zdaniem informacje o tempie wzrostu gospodarczego zostały celowo zaniżone.

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„Dopiero co ujawniono, że PRAWDZIWE dane dotyczące gospodarki, opublikowane przed wyborami, były FAŁSZYWE, a wczoraj agencja rządowa odpowiedzialna za publikowanie tych danych wydała ich korektę” – przekazał Trump we wpisie opublikowanym w czwartek na platformie Truth Social.

W środę Biuro Analiz Ekonomicznych działające przy amerykańskim resorcie handlu podwyższyło szacunki wzrostu gospodarczego za okres od lipca do września. Według najnowszych danych PKB Stanów Zjednoczonych zwiększył się w tym czasie w ujęciu rocznym o 4,3 proc. Wcześniejszy szacunek wskazywał na wzrost na poziomie 3,4 proc.

Jak podano, do zmiany przyczyniło się przede wszystkim uwzględnienie nowych danych dotyczących inwestycji i wydatków konsumpcyjnych. Korekty szacunków PKB są standardową praktyką i wynikają z napływu bardziej szczegółowych danych, pozwalających na dokładniejsze określenie sytuacji gospodarczej.

Zdaniem Trumpa, mógł to jednak być celowy zabieg. „Dlaczego prawidłowych danych nie opublikowano przed wyborami? Domagam się natychmiastowego wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. To nie jest drobny błąd, lecz poważny i celowy błąd” – podkreślił.

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Do korekty danych o wzroście PKB Donald Trump odniósł się także w kolejnym poście opublikowanym z okazji przypadającego w czwartek w USA Święta Dziękczynienia. Złożył w nim życzenia wszystkim Amerykanom, również tym, którzy, jak stwierdził, odpowiadają za publikację nieprawdziwych danych gospodarczych przed wyborami.

„TO BŁĄD NA REKORDOWĄ SKALĘ, tak poważny, że powinien zostać natychmiast zbadany” – zaznaczył Trump.

W swoim świątecznym wpisie prezydent przemycił także krytykę pod adresem osób i środowisk, które jego zdaniem działają na rzecz przesunięcia Stanów Zjednoczonych w stronę radykalnej lewicy. Wspomniał między innymi o tych, którzy chcą przekształcić amerykański wymiar sprawiedliwości w „system oparty na szariacie” oraz doprowadzić do „redystrybucji własności”. Trump odniósł się również do Somalijczyków mieszkających w USA. Stwierdził, że osoby z tej społeczności, które nie podejmują pracy, powinny zostać natychmiast deportowane.

W wyborach połówkowych do Kongresu, które odbyły się 3 listopada, Partia Republikańska straciła kontrolę nad obiema izbami parlamentu. W liczącym 100 miejsc Senacie demokraci mają obecnie 56 mandatów (54 własne oraz 2 należące do głosujących z nimi senatorów niezależnych) wobec 44 miejsc republikanów.