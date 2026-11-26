Zdjęcia satelitarne wykonane w środę pokazują ogromny słup czarnego dymu unoszący się nad półwyspem Ras Tanura na wybrzeżu Arabii Saudyjskiej. Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti ogłosili, że zaatakowali największą rafinerię ropy naftowej w królestwie.

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Rzecznik Huti, Jahja Sari, poinformował, że uderzenia były „precyzyjne i bezpośrednie” oraz wywołały pożar w kompleksie Ras Tanura, będącym częścią jednego z największych na świecie terminali eksportowych ropy naftowej.

Źródło związane z branżą żeglugową przekazało CNN, że po ataku wstrzymano załadunek ropy w terminalu. Nie wiadomo, czy operacje zostały już wznowione.

Huti nasilają ataki na Arabię Saudyjską

W ostatnich tygodniach rebelianci wielokrotnie atakowali infrastrukturę Arabii Saudyjskiej, w tym dzielnicę finansową Rijadu. Ataki te wpisują się w eskalację konfliktu związanego z wojną między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W ubiegłym miesiącu kilkakrotnie uderzyli również w międzynarodowe lotnisko w saudyjskiej stolicy. Zginęło wówczas ponad 12 osób.

W środę dowodzona przez Arabię Saudyjską koalicja walcząca z Huti poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu czterech dronów w rejonie Ras Tanura, na wschodzie kraju. Według wstępnych ustaleń szczątki zestrzelonych bezzałogowców spadły na ziemię, ale nikt nie odniósł obrażeń – przekazał rzecznik sił koalicji, generał Turki al-Maliki.

Rafineria Ras Tanura kluczowa dla eksportu ropy

Rafineria w Ras Tanura, która była już wcześniej celem ataków, może przerabiać 550 tys. baryłek ropy dziennie. Jest częścią rozległego kompleksu na wybrzeżu, obejmującego główny terminal eksportowy Arabii Saudyjskiej przed wybuchem wojny amerykańsko-irańskiej pod koniec lutego.

Tymczasem koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej poinformowała o przeprowadzeniu uderzeń na infrastrukturę wykorzystywaną przez rebeliantów w kontrolowanym przez nich porcie Al-Hudajda. Ogłosiła również, że „zniszczyła szereg celów” w prowincjach Sada i Amran. Jak zauważa CNN, wzajemne ataki obu stron przybierają na sile.

Powiązana z Huti telewizja Al-Masirah podała, że siły saudyjskie przeprowadziły naloty na Al-Hudajdę, w tym na tamtejsze międzynarodowe lotnisko. Port w tym mieście jest jednym z najważniejszych szlaków zaopatrzeniowych rebeliantów. Według stacji w czwartek doszło do kolejnych saudyjskich nalotów, między innymi na stolicę Jemenu, Sanę.

Walki między Huti a koalicją pod przywództwem Arabii Saudyjskiej wybuchły ponownie w lipcu, po kilku latach względnego spokoju, będącego następstwem zawieszenia broni wynegocjowanego w 2022 r. pod auspicjami ONZ.

Atak na najwyższy wieżowiec w Rijadzie. Są ranni

Huti przyznali się również do ataku na dzielnicę finansową King Abdullah Financial District w Rijadzie. Według władz saudyjskich rannych zostało 11 osób. Był to trzeci tego rodzaju atak na stolicę Arabii Saudyjskiej w tym miesiącu.

Naoczny świadek powiedział CNN, że celem ataku był najwyższy wieżowiec w Rijadzie, będący siedzibą państwowego funduszu majątkowego Public Investment Fund (PIF), zarządzającego aktywami o wartości około biliona dolarów. Budynek został trafiony również wcześniej w tym miesiącu podczas ataku rakietowego.