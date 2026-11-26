W niedzielę wysłannik prezydenta USA Jared Kushner oznajmił, że Donald Trump jest gotowy rozważyć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy wzorowane na artykule 5 NATO. Zgodnie z tym artykułem atak na jednego członka Sojuszu jest traktowany jako atak na wszystkich. Przedstawił też warunki zatwierdzenia takich gwarancji dla Ukrainy.

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Propozycja USA zakłada, że Ukraina otrzyma gwarancje bezpieczeństwa dopiero po ich zatwierdzeniu przez Kongres Stanów Zjednoczonych i Rosję, uzyskaniu przez Trumpa pewności, że prawdopodobieństwo uruchomienia gwarancji jest niewielkie i byłyby one zgodne z interesem narodowym USA, a także po uzgodnieniu szerszych ram powojennej architektury bezpieczeństwa w Europie.

Procedura opóźni lub nawet uniemożliwi gwarancje bezpieczeństwa

Jak zaznaczyli analitycy ISW, doprowadzenie do porozumienia między Kongresem USA a Rosją w sprawie wspólnych ram dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, a jednocześnie wypracowanie europejskiego porozumienia w dziedzinie bezpieczeństwa, które uwzględniałoby interesy wszystkich państw europejskich, najprawdopodobniej znacząco opóźni zatwierdzenie jakichkolwiek gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, a realizacja całego tego procesu może wręcz okazać się niemożliwa.

Kushner stwierdził, że Rosja jest gotowa do rozmów na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Jednak, jak zaznaczył ISW, istnieje znaczna rozbieżność między propozycjami przedstawionymi przez negocjatorów amerykańskich i europejskich a warunkami, które Moskwa sygnalizuje jako możliwe do zaakceptowania.

Przedstawiciele Kremla konsekwentnie odrzucają w zasadzie wszelkie istotne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, w tym w szczególności rozmieszczenie na jej terytorium obcych wojsk – podkreślili eksperci.

Rosyjscy urzędnicy uzależniają również rozmowy na temat zakończenia wojny od przebudowy europejskiej architektury bezpieczeństwa zgodnie z żądaniami Moskwy. Obejmują one m.in. pierwotne rosyjskie żądanie z grudnia 2021 r., aby NATO wycofało broń i personel wojskowy z terytoriów państw, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 r. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że powrót NATO do granic z 1997 r. „nie wchodzi w grę”, tym samym bezpośrednio odrzucając rosyjskie żądanie.