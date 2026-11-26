Jak donosi Reuters, Kreml oskarżył w czwartek 26 listopada Ukrainę o próbę rozszerzenia strefy wojny na obszary Morza Śródziemnego i Morza Bałtyckiego. Zdaniem Rosji ma to być niebezpieczny ruch.

Reklama Reklama

Rosja: Kijów przenosi wojnę poza terytorium Ukrainy

W niedzielę Ukraina zatopiła w libijskim porcie korwetę należącą do rosyjskiej marynarki wojennej, o czym pisaliśmy w rp.pl. Użyła do tego specjalnych dronów – do ataku doszło dzień po zniszczeniu w podobny sposób statku w Zatoce Fińskiej, powiązanego z rosyjskim wojskiem.

Tymczasem prezydent USA Donald Trump i szef NATO Mark Rutte stwierdzili, że Rosja powinna unikać działań mogących prowadzić do rozszerzenia konfliktu. Poprzez oświadczenie wydane w środę na Florydzie Trump i Rutte mieli ostrzec Moskwę, aby dokładnie przemyślała sposób ewentualnego odwetu na Ukrainie w związku z tymi atakami.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się do wspólnego oświadczenia przywódców USA i NATO, twierdząc, że Rosja nie chce eskalacji, ale to Ukraina próbuje rozszerzyć konflikt.

– Jeśli chodzi o eskalację konfliktu w Ukrainie, sądzę, że odnosi się to do prób rozszerzenia zasięgu geograficznego tego konfliktu, jakie podejmuje reżim w Kijowie. Jesteśmy świadkami działalności terrorystycznej reżimu kijowskiego na Morzu Śródziemnym i Bałtyku – powiedział dziennikarzom cytowany przez Reutersa Pieskow. – Nie może to nie budzić niepokoju wśród państw nadbrzeżnych, a zapewne także w całej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Oczywiście nikt nie chciałby, aby konflikt rozprzestrzenił się geograficznie, a są to potencjalnie bardzo niebezpieczne działania ze strony reżimu w Kijowie – dodał rzecznik Kremla.

Atak Ukrainy na rosyjski statek w Libii

Przeprowadzony przez Ukrainę atak na rosyjski okręt, znajdujący się na libijskich wodach, został potępiony nie tylko przez samą Libię, ale także przez Włochy. Podobnie do zachowania ostrożności wezwała rząd w Kijowie Norwegia, apelując o ostrożność podczas wszelkich operacji na Morzu Bałtyckim.

Portal Al-Wasat, powołując się na dowództwo Libijskiej Armii Narodowej, informował o śmierci libijskich żołnierzy podczas ataku przeprowadzonego przez Ukrainę.

Żołnierze, którzy zginęli, pełnili służbę w marynarce wojennej Libii. Zostali ranni w wyniku eksplozji, do których doszło na rosyjskim okręcie po przeprowadzonym ataku – wynika z informacji przekazywanych przez portal Al-Wasat.

Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Heorhij Tychyj argumentował z kolei, że rosyjska korweta byłą legalnym wojskowym celem, prowadzonym w ramach prawa do samoobrony, zagwarantowanego przez art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych.

– Ukraina broni się przed zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej. Nasze działania są realizacją niezbywalnego prawa do samoobrony – powiedział Tychyj.