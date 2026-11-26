Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla
Jak donosi Reuters, Kreml oskarżył w czwartek 26 listopada Ukrainę o próbę rozszerzenia strefy wojny na obszary Morza Śródziemnego i Morza Bałtyckiego. Zdaniem Rosji ma to być niebezpieczny ruch.
W niedzielę Ukraina zatopiła w libijskim porcie korwetę należącą do rosyjskiej marynarki wojennej, o czym pisaliśmy w rp.pl. Użyła do tego specjalnych dronów – do ataku doszło dzień po zniszczeniu w podobny sposób statku w Zatoce Fińskiej, powiązanego z rosyjskim wojskiem.
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Tymczasem prezydent USA Donald Trump i szef NATO Mark Rutte stwierdzili, że Rosja powinna unikać działań mogących prowadzić do rozszerzenia konfliktu. Poprzez oświadczenie wydane w środę na Florydzie Trump i Rutte mieli ostrzec Moskwę, aby dokładnie przemyślała sposób ewentualnego odwetu na Ukrainie w związku z tymi atakami.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się do wspólnego oświadczenia przywódców USA i NATO, twierdząc, że Rosja nie chce eskalacji, ale to Ukraina próbuje rozszerzyć konflikt.
– Jeśli chodzi o eskalację konfliktu w Ukrainie, sądzę, że odnosi się to do prób rozszerzenia zasięgu geograficznego tego konfliktu, jakie podejmuje reżim w Kijowie. Jesteśmy świadkami działalności terrorystycznej reżimu kijowskiego na Morzu Śródziemnym i Bałtyku – powiedział dziennikarzom cytowany przez Reutersa Pieskow. – Nie może to nie budzić niepokoju wśród państw nadbrzeżnych, a zapewne także w całej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Oczywiście nikt nie chciałby, aby konflikt rozprzestrzenił się geograficznie, a są to potencjalnie bardzo niebezpieczne działania ze strony reżimu w Kijowie – dodał rzecznik Kremla.
Przeprowadzony przez Ukrainę atak na rosyjski okręt, znajdujący się na libijskich wodach, został potępiony nie tylko przez samą Libię, ale także przez Włochy. Podobnie do zachowania ostrożności wezwała rząd w Kijowie Norwegia, apelując o ostrożność podczas wszelkich operacji na Morzu Bałtyckim.
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Portal Al-Wasat, powołując się na dowództwo Libijskiej Armii Narodowej, informował o śmierci libijskich żołnierzy podczas ataku przeprowadzonego przez Ukrainę.
Żołnierze, którzy zginęli, pełnili służbę w marynarce wojennej Libii. Zostali ranni w wyniku eksplozji, do których doszło na rosyjskim okręcie po przeprowadzonym ataku – wynika z informacji przekazywanych przez portal Al-Wasat.
Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Heorhij Tychyj argumentował z kolei, że rosyjska korweta byłą legalnym wojskowym celem, prowadzonym w ramach prawa do samoobrony, zagwarantowanego przez art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych.
– Ukraina broni się przed zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej. Nasze działania są realizacją niezbywalnego prawa do samoobrony – powiedział Tychyj.
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