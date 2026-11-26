„WSJ” opisuje kulisy rozmowy, jaką z Władimirem Putinem odbyli prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Do rozmowy telefonicznej, za którą przywódców dwóch państw skandynawskich krytykowali niektórzy sojusznicy, doszło 27 października.

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Alexander Stubb i Jonas Gahr Støre zapewnili Władimira Putina, że nie zamierzają blokować rosyjskich portów

Oficjalnie rozmowa miała dotyczyć negocjacji dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie, a Stubb nazywał ją potem „elementem odstraszania”. Z informacji „WSJ” wynika jednak, że głównym powodem rozmowy była chęć deeskalacji sytuacji na Bałtyku. Miało to związek z obawami Rosji dotyczącymi blokady jej bałtyckich portów oraz frustracją w związku z zatrzymywaniem tankowców z tzw. floty cieni, a więc jednostek transportujących objętą sankcjami rosyjską ropę.

W czasie rozmowy Stubb i Støre mieli zapewnić Putina, że ich kraje nie zamierzają blokować Bałtyku w czasie pokoju. Agencja Reutera podawała wcześniej, że Kreml ostrzegł państwa NATO przed próbą blokady rosyjskich portów. Rosja miała zasygnalizować, że w takim przypadku „prewencyjnie” użyje broni jądrowej.

W związku z tymi groźbami Stubb miał uznać, że oficjalne sygnały o tym, iż nie ma zamiaru wprowadzenia blokady nie docierają do Kremla, wobec czego dążył do osobistej rozmowy z Putinem. Finlandia, której prezydentem jest Stubb, ma lądową granicę z Rosją liczącą ponad 1 350 km.

Granice morskie na Bałtyku Foto: PAP

Wypowiedzi szefów MSZ Polski i Estonii zaniepokoiły Rosję

„WSJ” podaje, powołując się na zachodnich urzędników, że rosyjskie obawy były związane m.in. z wypowiedziami wicepremiera Radosława Sikorskiego, który 11 września zasugerował, by NATO przeprowadziło przy Królewcu ćwiczenia tak agresywne, żeby Putin obawiał się ataku i musiał przerzucić wojska z Ukrainy. Z kolei szef estońskiego MSZ Margus Tsahkna, mówił w Nowym Jorku, że Zatokę Fińską można zamknąć „w ciągu kilku godzin”. Media ujawniły po tych wypowiedziach, że pod koniec października Pentagon miał ostrzec państwa bałtyckie, by stonowały retorykę.

„WSJ” pisze, że w reakcji na zatrzymania tankowców na Bałtyku, Rosja zaczęła eskortować je z pomocą okrętów wojennych. W kilku przypadkach doszło do spięć na morzu. W jednym z incydentów, 14 października, rosyjski okręt wystrzelił flary sygnałowe w stronę duńskiego śmigłowca wojskowego. 18 października dwa rosyjskie okręty nie dopuściły duńskiej i niemieckiej straży przybrzeżnej do tankowca z awarią silnika przy Bornholmie.