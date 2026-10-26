Zwolennicy Hutich na tle baneru przedstawiającego wystrzelone przez rebeliantów pociski
Huti podali, że zaatakowali przepompownie ropy na saudyjskim rurociągu Wschód–Zachód. Celem ich ataku miało być też lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie.
Wcześniej koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej, która wspiera uznawany przez społeczność międzynarodową rząd w Jemenie poinformowała, że zniszczyła dwie wyrzutnie rakiet balistycznych w stolicy Jemenu, Sanie (jest kontrolowana przez Hutich), w tym jedną, która miała być wykorzystana do wystrzelenia pocisku balistycznego w stronę Rijadu, który jednak miał zostać przechwycony.
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Jemeńscy rebelianci Huti poinformowali o atakach na lotnisko w Rijadzie oraz obiekty naftowe w Arabii Saudyjskiej. Zapowiedzieli kolejne uderzenia...
Huti od dłuższego czasu regularnie atakują lotniska, porty i infrastrukturę związaną z wydobyciem i transportem ropy w Arabii Saudyjskiej. Ataki te są rozszerzeniem konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, który rozpoczął się 28 lutego od ataku USA i Izraela na Iran.
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