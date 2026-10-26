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Koniec operacji „Vivaldi”. Rosjanie przegrywają na kolejnych odcinkach frontu

Ukraińska armia ogłosiła zakończenie widowiskowego kontrataku we wschodniej części obwodu charkowskiego. Jej żołnierze jednak wciąż posuwają się naprzód – na ziemi i pod ziemią.

Publikacja: 26.10.2026 04:26

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Koniec operacji „Vivaldi”. Rosjanie przegrywają na kolejnych odcinkach frontu

Foto: REUTERS/Anatolii Stepanov

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Andrzej Łomanowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie znaczenie dla dalszych losów wojny ma zakończenie ukraińskiej operacji „Vivaldi”.
  • Jak wyglądała bezprecedensowa operacja wojskowa prowadzona w podziemnych gazociągach.
  • Dlaczego walki o jedno miasto stały się dla Rosjan krwawsze niż bitwa o Bachmut.
  • Na czym polega rosyjska taktyka dezinformacji mapowej i jaki może mieć wpływ na ewentualny rozejm.
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„Rosyjska armia nie odnosi sukcesów na polu bitwy, zwłaszcza że siły ukraińskie udaremniły jej planowaną operację zajęcia całego obwodu donieckiego” – podsumował ostatnie walki amerykański Institute for the Study of War (ISW).

Trwająca od czerwca (a być może nawet od kwietnia, nie jest to do końca jasne) Operacja Vivaldi wyrzuciła Rosjan z terenów na północ od miasta Łyman, aż po rzekę Żerbiec. – Mimo wielu plotek z rosyjskiej strony nie jesteśmy w stanie potwierdzić, że ukraińska armia przekroczyła tę rzekę i atakuje dalej – mówi jeden z zachodnich analityków.

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