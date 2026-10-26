Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
„Rosyjska armia nie odnosi sukcesów na polu bitwy, zwłaszcza że siły ukraińskie udaremniły jej planowaną operację zajęcia całego obwodu donieckiego” – podsumował ostatnie walki amerykański Institute for the Study of War (ISW).
Trwająca od czerwca (a być może nawet od kwietnia, nie jest to do końca jasne) Operacja Vivaldi wyrzuciła Rosjan z terenów na północ od miasta Łyman, aż po rzekę Żerbiec. – Mimo wielu plotek z rosyjskiej strony nie jesteśmy w stanie potwierdzić, że ukraińska armia przekroczyła tę rzekę i atakuje dalej – mówi jeden z zachodnich analityków.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas