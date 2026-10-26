„Rosyjska armia nie odnosi sukcesów na polu bitwy, zwłaszcza że siły ukraińskie udaremniły jej planowaną operację zajęcia całego obwodu donieckiego” – podsumował ostatnie walki amerykański Institute for the Study of War (ISW).

Trwająca od czerwca (a być może nawet od kwietnia, nie jest to do końca jasne) Operacja Vivaldi wyrzuciła Rosjan z terenów na północ od miasta Łyman, aż po rzekę Żerbiec. – Mimo wielu plotek z rosyjskiej strony nie jesteśmy w stanie potwierdzić, że ukraińska armia przekroczyła tę rzekę i atakuje dalej – mówi jeden z zachodnich analityków.