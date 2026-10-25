Ukraina przeprowadziła kolejne uderzenia wymierzone w rosyjski przemysł i infrastrukturę wojskową.

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W niedzielę doszło do ataku rakietowego na strefę przemysłową w mieście Jelec w obwodzie lipieckim. Jak informuje Radio Swoboda, prawdopodobnym celem były zakłady Energia, które produkują między innymi wyposażenie wykorzystywane przez rosyjską armię. Gubernator obwodu lipieckiego Igor Artamonow potwierdził, że doszło do ataku. Nie wskazał jednak, który konkretnie obiekt został trafiony. „Na miejscu pracują już służby ratunkowe” – przekazał w mediach społecznościowych.

Według kanałów monitorujących sytuację w Rosji do przeprowadzenia ataku wykorzystano pociski manewrujące. Informacje te nie zostały jednak niezależnie potwierdzone.

Jak podaje rosyjski kanał Astra w serwisie Telegram, Energia jest największym w Rosji przedsiębiorstwem badawczo-produkcyjnym specjalizującym się w wytwarzaniu chemicznych źródeł energii. Produkty zakładu znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, w tym w przemyśle obronnym, lotnictwie cywilnym, transporcie morskim oraz energetyce. Przedsiębiorstwo produkuje między innymi akumulatory do bezzałogowych statków powietrznych, ogniwa zasilające systemy rakietowej obrony przeciwlotniczej, a także baterie wykorzystywane w samolotach i jednostkach marynarki wojennej.

Nie jest to pierwszy atak na to przedsiębiorstwo. W maju 2025 r. w wyniku uderzenia w jednym z jego wydziałów produkcyjnych wybuchł pożar. Kolejny atak na zakład odnotowano zaś w styczniu 2026 r.

Drony uderzyły w zakłady Avisma w Kraju Permskim. Pięciu pracowników zostało rannych

Do kolejnego ataku doszło w Kraju Permskim, gdzie drony uderzyć miały w zakłady Avisma w mieście Bieriezniki. Jak podaje „The Moscow Times”, celem było przedsiębiorstwo należące do największego producenta tytanu w Rosji.

Gubernator Kraju Permskiego Dmitrij Machonin przekazał, że w wyniku ataku bezzałogowców uszkodzony został obiekt przemysłowy znajdujący się w północnej części regionu. Według jego relacji uszkodzenia były niewielkie, a przedsiębiorstwo kontynuowało normalną działalność. Ze wstępnych informacji wynika, że rannych zostało pięciu pracowników zakładu. Trzech z nich przewieziono do szpitala na badania.

Ukraiński kanał Exilenova+ wskazał, że celem ataku były zakłady chemiczno-metalurgiczne Avisma w Bierieznikach. Informacje o uderzeniu potwierdzali również mieszkańcy regionu w sieci.

Przedsiębiorstwo należy do korporacji VSMPO-Avisma, będącej największym producentem tytanu na świecie i jednym z kluczowych dostawców tego metalu dla rosyjskiego przemysłu obronnego. Wyroby zakładu są wykorzystywane między innymi przy produkcji samolotów wojskowych, silników lotniczych oraz technologii rakietowych i kosmicznych.

Z publicznie dostępnych danych wynika, że przedsiębiorstwo może produkować rocznie nawet 44 tys. ton gąbki tytanowej. Wytwarza również stopy na bazie magnezu. Zakład zatrudnia ponad 7,1 tys. osób.

Atak w Kraju Permskim nastąpił po doniesieniach o innym uderzeniu dronów na rosyjskie obiekty przemysłowe. Jak informował Ukrinform, w sobotę bezzałogowce zaatakowały kompleks przemysłowy w Omsku, mieście położonym ponad 2,5 tys. kilometrów od Ukrainy.

Ukraiński Sztab Generalny informuje o uderzeniach w rosyjskie radary i stanowiska dowodzenia

Równolegle ukraińskie wojsko poinformowało o kolejnych operacjach wymierzonych w rosyjską infrastrukturę wojskową. Według komunikatu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy 24 października oraz w nocy z 24 na 25 października ukraińskie jednostki przeprowadziły ataki na stacje radarowe, stanowiska dowodzenia oraz miejsca koncentracji rosyjskich żołnierzy.

Jak przekazano w komunikacie opublikowanym na Facebooku, trafione zostały rosyjskie stacje radarowe w obwodzie biełgorodzkim.

Ukraiński Sztab Generalny podkreślił, że niszczenie tego rodzaju infrastruktury ma istotne znaczenie dla dalszych działań z wykorzystaniem bezzałogowców. „Uderzenia w stacje radarowe powodują powstawanie luk w zasięgu wykrywania celów przez przeciwnika i zwiększają możliwości wykorzystania systemów bezzałogowych przez Siły Obronne Ukrainy na wszystkich szczeblach” – wskazano w komunikacie.

Ukraina uderzyła w rosyjskie stanowiska dowodzenia w obwodach zaporoskim i chersońskim

Ukraiński Sztab Generalny potwierdził również zniszczenie stanowisk dowodzenia rosyjskiej jednostki w pobliżu miejscowości Tarasiwka w obwodzie zaporoskim oraz miejscowości Hoła Prystań w obwodzie chersońskim. „Zakłóca to dowodzenie wojskami rosyjskiego agresora i utrudnia koordynację działań jego jednostek na polu walki” – przekazano.

Ukraińskie wojsko poinformowało ponadto o uderzeniach w miejsca koncentracji rosyjskich żołnierzy w pobliżu miejscowości Mykołajiwka i Nowoukrainka w obwodzie donieckim, a także w rejonach Berdiańska, Ochrymiwki i Tarasiwki w obwodzie zaporoskim.

W komunikacie nie podano szczegółowych informacji dotyczących liczby zabitych i rannych rosyjskich żołnierzy ani pełnej skali strat poniesionych w wyniku tych ataków. „Operacje przeciwko kluczowym celom wojskowym przeciwnika będą kontynuowane aż do całkowitego zakończenia rosyjskiej agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie” – zapowiedział ukraiński Sztab Generalny.

Kolejne ataki na terytorium Rosji. Trafione zakłady przemysłowe i samolot

Najnowsze działania nastąpiły po wcześniejszych uderzeniach ukraińskich sił na inne cele znajdujące się na terytorium Rosji.

23 października oraz w nocy z 23 na 24 października ukraińskie wojsko przeprowadziło kolejną serię ataków na obiekty uznawane za istotne dla rosyjskich zdolności militarnych. Potwierdzono m.in. zniszczenie głównego budynku produkcyjnego przedsiębiorstwa Proton-Elektroteks w Orle, zakładów Togliattikauczuk w Togliatti, a także samolotu znajdującego się na lotnisku w Jejsku.