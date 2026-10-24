O szczegółach operacji poinformował w mediach społecznościowych Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

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Ukraina zaatakowała strategiczne obiekty w Rosji. Trafiono zakłady produkujące komponenty do rakiet

Ukraiński Sztab Generalny przekazał we wpisie opublikowanym w serwisie Facebook, że 23 października oraz w nocy z 23 na 24 października przeprowadzono serię uderzeń na ważne obiekty znajdujące się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Celem operacji były przedsiębiorstwa związane z rosyjskim przemysłem rakietowym, a także samolot znajdujący się na lotnisku w Kraju Krasnodarskim.

Jak przekazała strona ukraińska, potwierdzono trafienie głównego budynku produkcyjnego przedsiębiorstwa Proton-Elektroteks w Orle, w obwodzie orłowskim. Zakład jest jednym z czołowych rosyjskich producentów urządzeń i sprzętu optoelektronicznego. Samodzielnie realizuje on wszystkie etapy produkcji – od wytwarzania podstawowych elementów po gotowe urządzenia.

Zakład Proton-Elektroteks w Orle produkuje między innymi moduły wykorzystywane w lotniczych pociskach manewrujących S-71 „Kowior” oraz przełączniki stosowane w pociskach balistycznych 9M723 systemu Iskander-M. W ramach współpracy z innymi podmiotami rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego przedsiębiorstwo uczestniczy również w produkcji wozów bojowych przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego Pancyr-S1 oraz jego zmodyfikowanych wersji.

Według ukraińskiego dowództwa uszkodzenie głównego budynku produkcyjnego przedsiębiorstwa może utrudnić wytwarzanie komponentów do pocisków manewrujących i balistycznych, które rosyjska armia wykorzystuje do atakowania ukraińskich miast.

Eksplozja i pożar. Ukraina uderzyła w kombinat Togliattikauczuk

Kolejnym celem ukraińskich uderzeń był kombinat Togliattikauczuk, znajdujący się w mieście Togliatti w obwodzie samarskim. Jak przekazano, w rejonie przedsiębiorstwa odnotowano eksplozję oraz pożar.

Zakład zajmuje się produkcją kauczuków syntetycznych, monomerów, frakcji chemicznych oraz wysokooktanowych dodatków do benzyny. Wytwarzane przez niego kauczuki syntetyczne znajdują zastosowanie między innymi w produkcji stałych paliw rakietowych wykorzystywanych w pociskach taktycznych i balistycznych.

Ukraińskie dowództwo podkreśliło, że ataki na tego rodzaju przedsiębiorstwa mają na celu zakłócenie łańcuchów dostaw surowców niezbędnych do realizacji rosyjskiego programu rakietowego.

Ukraińcy trafili samolot na lotnisku w Jejsku. Trwa ustalanie skali uszkodzeń

Siły Obronne Ukrainy poinformowały również o trafieniu samolotu znajdującego się na lotnisku w Jejsku, w Kraju Krasnodarskim. Na razie nie ujawniono, jaki typ maszyny został uszkodzony ani jakie są skutki przeprowadzonego uderzenia. Jak zaznaczono w komunikacie, stopień zniszczeń jest obecnie ustalany.

Strona ukraińska podkreśliła, że operacje wymierzone w obiekty znajdujące się na terytorium Rosji są prowadzone w ramach prawa do samoobrony, zagwarantowanego w artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych.

Ukraińskie dowództwo zapowiedziało jednocześnie kontynuowanie ataków na kluczowe cele wojskowe przeciwnika do czasu całkowitego zakończenia rosyjskiej agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie. „Ciąg dalszy nastąpi!” – podkreślono na zakończenie komunikatu.