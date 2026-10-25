Przedterminowe wybory parlamentarne w Serbii. Na zdjęciu kolejka do lokalu wyborczego
Po godzinie 20 wciąż w kolejkach do lokali wyborczych przebywają ostatni oczekujący na głosowanie.
Według danych Centrum na rzecz Wolnych Wyborów i Demokracji (CeSID) frekwencja na godz. 19 sięgnęła 67,6 proc. Z kolei Republikańska Komisja Wyborcza (RIK) poinformowała, że do godz. 18 głos oddało 64,89 proc. z około 6,5 mln uprawnionych obywateli. Była to najwyższa frekwencja od rozpadu Jugosławii.
Część głosujących obywateli wyraziła obawy przed fałszowaniem wyników. Aby temu zapobiec, niektórzy przychodzili z własnymi długopisami. – Po zaznaczeniu listy, na którą głosowałam, na wszelki wypadek przekreśliłam wszystkie pozostałe. Przyszłam też ze swoim długopisem, gdyby w komisji dawali nam znikający atrament – wyznała w rozmowie z PAP Maja, 40-letnia mieszkanka Belgradu.
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Oddająca głos w centrum stolicy 30-letnia Jovana także przyniosła własny długopis i przekreśliła pozostałe listy w obawie przed możliwymi fałszerstwami. – Pierwszy raz widzę kolejkę w mojej komisji i naprawdę cieszę się z takiej frekwencji. Oczekuję najlepszego, to znaczy wygranej trzeciej listy (listy studenckiej – PAP) – podkreśliła.
Jak zaznaczyła, nie uwierzy w uczciwość wyborów, jeśli ogłoszone zostanie zwycięstwo obecnego rządu. – Będzie to oznaczać tylko tyle, że głosy sfałszowano – stwierdziła.
Dyrektor Republikańskiej Komisji Wyborczej Vladimir Dimitrijević poinformował po południu, że głosowanie przebiega „spokojnie, z drobnymi nieprawidłowościami”, które członkowie komisji wyborczych rozwiązywali na bieżąco we własnym gronie. W niedzielę policja zamknęła ulicę, przy której mieści się RIK, a właściciele pobliskich lokali zabezpieczyli witryny drewnianymi płytami.
– Jasne jest, że boją się reakcji ludzi, bo już przygotowują swoje fałszerstwa – skomentował w rozmowie z PAP mieszkaniec Belgradu, stojąc przy policyjnej barierce.
Ministerstwo spraw wewnętrznych Serbii podało z kolei o ataku na funkcjonariuszy policji, do którego doszło wieczorem pod koniec głosowania w Lazarevacu w środkowej części kraju. Resort przekazał, że w wyniku zdarzenia rannych zostało dwóch policjantów. „Grupa osób zaatakowała fizycznie funkcjonariuszy policji, używając kamieni, materiałów pirotechnicznych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów” – poinformowało w komunikacie serbskie MSW.
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Unijny ambasador w Serbii Andreas von Beckerath opublikował na platformie X post, w którym stwierdził, że jest „głęboko zaniepokojony doniesieniami o aktach przemocy w szeregu lokali wyborczych”. Jak zaznaczył, „obywatele Serbii powinni mieć możliwość korzystania z demokratycznego prawa do głosowania w spokojnych i bezpiecznych warunkach”. Wezwał jednocześnie wszystkie strony do zachowania spokoju i odpowiedzialnego postępowania.
Głosowanie było następstwem trwających niemal dwa lata masowych protestów, które rozpoczęły się po tragedii na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie 1 listopada 2024 r. Przez zawalenie się fragmentu dachu śmierć poniosło 16 osób. Demonstranci obarczali władze odpowiedzialnością za korupcję i zaniedbania, które ich zdaniem przyczyniły się do katastrofy. Protesty zainicjowali serbscy studenci, którzy w wyborach wystawili listę obejmującą 250 kandydatów reprezentujących różne zawody i pochodzących z całego kraju.
Najpoważniejszymi konkurentami były dwa ugrupowania: „Aleksandar Vučić – Zjednoczona Serbia” oraz „Lista Studencka – Studenci Zwyciężają”. Pozostałe spośród 18 zarejestrowanych list, z wyłączeniem komitetów reprezentujących mniejszości narodowe, według przedwyborczych sondaży miały niewielkie szanse na przekroczenie 3-procentowego progu wyborczego.
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