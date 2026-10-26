Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 25 na 26 października:

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Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w Brazylii: Luiz Inácio Lula da Silva wygrywa, Flavio Bolsonaro kwestionuje wynik

Najwyższy Trybunału Wyborczego (TSE) podał oficjalnie, że wybory prezydenckie w Brazylii wygrał urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva. Lula zdobył niecałe 51,8 proc., a Bolsonaro – nieco ponad 48,2 proc. ważnych głosów. W liczbach bezwzględnych Lula zwyciężył przewagą około 4,4 mln głosów. Wynik oznacza, że Lula po raz czwarty został prezydentem Brazylii (sprawował ten urząd w latach 2003-2011 i ponownie od 2023 roku).

Czytaj więcej Polityka Brazylia wybrała prezydenta. Czwarta kadencja dla Luli Luiz Inácio Lula da Silva wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Brazylii, pokonując prawicowego senatora Flávia Bolsonaro, syna byłego prezyden...

Zwycięstwo Luli jest zaskoczeniem. Wynik wyborów okazał się inny, niż wskazywała większość sondaży. Wynik wyborów przełamał też obserwowaną na świecie tendencję do odsuwania od władzy urzędujących przywódców. Według ekspertów do zwycięstwa Luli przyczyniła się wyższa od przewidywanej frekwencja wyborcza. Dla Luli będzie to czwarta kadencja na stanowisku szefa państwa.

Wyniku wyborów nie uznał rywal Luli, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, skazanego na 27 lat więzienia za próbę zamachu stanu. Flavio Bolsonaro zapowiada, że będzie chciał unieważnienia wyborów i krytykuje decyzję sędziego Sądu Najwyższego o przedłużeniu głosowania w wyborach o dwie godziny.

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk odwołany w referendum

Wynik referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i rady miasta jest wiążący, mieszkańcy Częstochowy zdecydowali, że prezydent zostanie odwołany, a rada miasta – rozwiązana - poinformowała delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. - W Częstochowie zadziałał efekt Łukasza Gibały - ocenił wyniki pełnomocnik inicjatywy referendalnej Marcin Nocoń.

Czytaj więcej Polityka Częstochowa odwołała prezydenta i radę miasta. Będą wybory Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk z Nowej Lewicy został odwołany w referendum. Mieszkańcy odwołali też radę miasta - poinformowała deleg...

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk od ośmiu miesięcy nie mógł pełnić swojej funkcji, wchodzić do urzędu miasta ani kontaktować się z pracownikami, na mocy prokuratorskich sankcji w związku z zarzutami korupcyjnymi. Obowiązki prezydenta sprawuje obecnie I zastępca prezydenta.

Większość w radzie miasta miała koalicja KO i Nowej Lewicy.

Administracja Donalda Trumpa forsuje kandydaturę Viktora Orbána na sekretarza generalnego ONZ

Viktora Orbána ma być kandydatem USA, Rosji i Chin na sekretarza generalnego ONZ – wynika z informacji przekazywanych przez „Wall Street Journal”. Kandydaturę byłego premiera Węgier forsuje administracja Donalda Trumpa, a Rosja i Chiny mają być jej przychylne. Sam Orbán miał wyrazić wstępne zainteresowanie propozycją, choć z zastrzeżeniami.

„Jak powiedzieli nam urzędnicy ze Stanów Zjednoczonych i drugiego kraju, kiedy Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny chcą tego samego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zazwyczaj to otrzymują” – napisał dziennik.

Huti informują o ataku na strategiczny rurociąg Wschód-Zachód

Rebelianci Huti z Jemenu twierdzą, że zaatakowali infrastrukturę ropociągu Wschód-Zachód oraz lotnisko w Rijadzie. Arabia Saudyjska jak dotąd tego nie potwierdziła.

O ataku poinformował generał Jahja Saree, rzecznik armii rebeliantów. Z jego oświadczenia wynika, że międzynarodowe lotnisko w Rijadzie zostało zaatakowane za pomocą pocisków balistycznych, a przepompownia ropy była celem ataku dronów.

Rurociąg Wschód-Zachód, którego infrastrukturę mieli zaatakować Huti, jest wykorzystywany przez Arabię Saudyjską do przesyłania ropy ze wschodniej części kraju nad Morze Czerwone, skąd można ją transportować dalej drogą morską omijając blokowaną przez Iran cieśninę Ormuz. Rurociąg jest obsługiwany przez koncern Saudi Aramco. Ma długość ok. 1 200 km i biegnie z rejonu miasta Bukajk do portu Janbu nad Morzem Czerwonym.

Rurociąg ten był już celem ataków Hutich w ostatnich tygodniach. Od 11 do 22 września transport ropy rurociągiem został wstrzymany, po tym jak doszło do jego uszkodzenia po jednym z takich ataków.

Możliwy powrót swobodnego przepływu osób między Wielką Brytanią a Unią Europejską

Brytyjski premier Andy Burnham zasygnalizował gotowość do rozważenia przywrócenia zasad swobodnego przepływu osób w ramach przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską – pisze „Sunday Times”.

Lider Partii Pracy zapowiedział, że przedstawi różne wariantów zacieśnienia współpracy z Europą przed mającym odbyć się w przyszłym miesiącu w Brukseli kluczowym szczytem z udziałem przedstawicieli Wielkiej Brytanii i UE. Burnham – który wspomniał nawet, że Wielka Brytania mogłaby w przyszłości ubiegać się o ponowne członkostwo w UE – stwierdził, że kraj potrzebuje „uczciwej dyskusji” na temat tego, jak po brexicie zmieniła się imigracja do Wielkiej Brytanii.

Zdaniem Burnhama charakter imigracji do Wielkiej Brytanii uległ zmianie od momentu opuszczenia przez kraj struktur unijnych na początku 2020 roku. - Był to rodzaj imigracji, który być może nie stanowił tak dużego wyzwania (jak obecnie) – powiedział dziennikarzowi „Sunday Times”. - Migracja typu „obrotowe drzwi” – w której ludzie przyjeżdżali, a następnie wyjeżdżali – to zupełnie co innego. Bilans migracji od tamtego czasu uległ zmianie. Uważam, że po prostu musimy przeprowadzić na ten temat uczciwą dyskusję - dodał.

Beniamin Netanjahu ujawnił, że wydał polecenie obalenia reżimu w Iranie

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że polecił wywiadowi (Mosadowi) i armii doprowadzić do obalenia władz Iranu. Na dwa dni przed wyborami parlamentarnymi przekonywał, że tylko jego rząd może ostatecznie wyeliminować irańskie zagrożenie nuklearne.

W czasie występu w Kanale 14 premier przekonywał, że od wyniku wyborów do Knesetu zależy bezpieczeństwo Izraela. Powtórzył deklarację z wcześniejszego przemówienia do izraelskich żołnierzy, podczas którego ostrzegał, że Iran pozostaje „egzystencjalnym zagrożeniem” dla Izraela.

Netanjahu twierdził, że izraelskie i amerykańskie ataki zniszczyły już 90 proc. irańskiego potencjału nuklearnego, ale szacunków tych nie potwierdzają niezależne analizy. Według amerykańskiego wywiadu bombardowania poważnie uszkodziły irańskie instalacje nuklearne, jednak Iran prawdopodobnie zachował znaczną część zapasów uranu wzbogaconego do 60 proc.

Algieria wyśle wojska do Nigru

Parlament Algierii zatwierdził wysłanie wojsk do sąsiedniego Nigru w celu ochrony infrastruktury energetycznej – podała AFP. Będzie to pierwsza oficjalna zagraniczna misja algierskiej armii od czasu wojny izraelsko-arabskiej w 1973 r., podczas której Algieria wsparła Egipt.

Decyzja oznacza istotną zmianę algierskiej doktryny obronnej, tradycyjnie opartej na zasadzie nieinterweniowania poza granicami kraju. Wysyłanie wojsk za granicę umożliwiła reforma konstytucyjna z 2020 r., wymagająca zgody dwóch trzecich członków obu izb parlamentu.

Algieria i Niger, które łączy blisko tysiąckilometrowa granica, zacieśniają współpracę wojskową w walce z ugrupowaniami dżihadystycznymi, przestępczością transgraniczną i przemytem. W ostatnich miesiącach Algieria zwiększyła wsparcie wojskowe dla Nigru, przekazując mu m.in. cztery śmigłowce wojskowe. Po sierpniowej próbie buntu wojskowego wysłała również samoloty bojowe.