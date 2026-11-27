Kontynuacja protestu przed TK jest korzystna dla rządzących, zwłaszcza, jeśli jest wynikiem decyzji sądu
Historia zna różne zamachy stanu, ale ze świecą szukać takiego, w którym krwiożerczy reżim przejmuje ważną instytucję państwa, a telewizja nieukrywająca swojej opozycyjności wykorzystuje to do sprzedaży zegarków i torebek. Rzadko też, gdy sprawy wyglądają tak poważnie, posłowie głównej opozycyjnej partii dochodzą do wniosku, że jest to w sumie najlepszy czas na zaprezentowanie swoich zdolności wokalnych.
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