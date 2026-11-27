Żurek przekazał na konferencji prasowej, że wniosek obejmuje zarówno uchylenie immunitetu Ziobrze, jak i wyrażenie zgody na jego aresztowanie. Prokuratorzy uzasadniają ten drugi postulat obawami dotyczącymi utrudniania postępowania. Wskazują przy tym na działania byłego ministra w sprawie Funduszu Sprawiedliwości oraz jego obecną sytuację prawną.

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– Prokuratorzy uzasadniają ten wniosek tym, że Zbigniew Ziobro ucieka dzisiaj przed polskim wymiarem sprawiedliwości – powiedział prokurator generalny. Dodał, że w ocenie śledczych okoliczności te przemawiają za zastosowaniem tymczasowego aresztowania również w postępowaniu dotyczącym Pegasusa.

Chodzi o dostęp do materiałów z Pegasusa

Podstawą wniosku są ustalenia śledztwa dotyczącego sprawowania przez prokuraturę kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi z wykorzystaniem systemu Pegasus. Jak wyjaśnił Żurek, postępowanie dotyczy między innymi tego, w jaki sposób ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapoznawał się z materiałami zgromadzonymi podczas jednej ze spraw, w której użyto tego oprogramowania.

Według ustaleń prokuratury pod pozorem wykonywania czynności nadzorczych stworzono Ziobrze możliwość dostępu do dokumentów objętych klauzulami, które normalnie nie byłyby dla niego dostępne. Śledczy podejrzewają, że pozyskane w ten sposób informacje były następnie wykorzystywane przez byłego ministra w jego prywatnym interesie.

Żurek wskazał, że materiały miały posłużyć Ziobrze w postępowaniu, w którym występował jako osoba pokrzywdzona, a także dotyczyły członków jego rodziny. Prokuratura bada więc, czy uprawnienia związane z pełnieniem funkcji prokuratora generalnego nie zostały wykorzystane do uzyskania informacji, które mogły następnie służyć celom niezwiązanym z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Prokuratura domaga się tymczasowego aresztowania

Żurek, uzasadniając wniosek o aresztowanie, nawiązał również do sytuacji byłego ministra sprawiedliwości, który przebywa poza Polską. Wspomniał o wniosku ekstradycyjnym dotyczącym Ziobry oraz o działaniach podejmowanych przez niego w związku z postępowaniem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratorzy uznali, że istnieją podstawy, by domagać się zastosowania tymczasowego aresztowania także w sprawie Pegasusa. Ostateczna decyzja w kwestii uchylenia immunitetu i zgody na aresztowanie należy do Sejmu.

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Wszystko o Pegasusie

Dwa komputery w głównej siedzibie CBA – tak działał Pegasus w Polsce. Nie mógł ingerować w zawartość telefonu, a sądy świadomie dawały zgodę na inwigilację szyfrowanych komunikatorów – już w marcu 2024 roku „Rzeczpospolita” ujawniła nieznane do tej pory fakty o Pegasusie.

W październiku 2025 z kolei sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie Ziobry. Zawiadomienie dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstw z art. 231 oraz z art. 265 Kodeksu karnego. Pierwszy przepis mówi o przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązku przez funkcjonariusza publicznego. Drugi sankcjonuje ujawnianie lub wykorzystywanie informacji niejawnych. Zdaniem komisji, zakup Pegasusa wbrew opiniom prawnym, był przyzwoleniem na to, aby w polskiej policji wykorzystywać narzędzie do przełamywania zabezpieczeń bez podstawy prawnej.