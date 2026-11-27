Władimir Putin, Steve Witkoff i Jared Kushner
Specjalny wysłannik pokojowy i zięć prezydenta USA udzielił wywiadu Mathiasowi Döpfnerowi, szefowi wielkiego koncernu wydawniczego Axel Springer. Negocjator powinien być bezstronny. To zawsze trudne. W wypadku wojny, którą wywołała Rosja, szantażując wcześniej Zachód, można by przypuszczać, że główne mocarstwo zachodnie będzie w tej roli dla Rosji niewygodne.
BLACK WEEKS
Oferta ważna tylko do 30 listopada 2026 r.
Czytaj dalej w najniższej cenie w roku. Aż 60% rabatu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas