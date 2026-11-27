Specjalny wysłannik pokojowy i zięć prezydenta USA udzielił wywiadu Mathiasowi Döpfnerowi, szefowi wielkiego koncernu wydawniczego Axel Springer. Negocjator powinien być bezstronny. To zawsze trudne. W wypadku wojny, którą wywołała Rosja, szantażując wcześniej Zachód, można by przypuszczać, że główne mocarstwo zachodnie będzie w tej roli dla Rosji niewygodne.

Jared Kushner o Rosji i NATO: Kreml się bał, więc zaczął wojnę