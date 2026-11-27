Niezależnie od zasad segregacji obowiązujących w danym mieście, jedna zasada pozostaje niezmienna – do pojemnika można wyrzucić wyłącznie zimny popiół. Po zebraniu go trzeba zatem poczekać, aż całkowicie wystygnie, ponieważ nawet gdy popiół przestaje dymić, w środku może pozostać żar i to na wiele godzin.

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Do którego pojemnika wrzucić popiół?

W Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji, zimny popiół należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. W Zawierciu od 2020 r. funkcjonują z kolei specjalne szare pojemniki, które są przeznaczone wyłącznie na wystudzony popiół z pieców i kominków, pochodzący ze spalania węgla lub drewna. Popiołu nie należy zalewać wodą ani mieszać z innymi odpadami. Jeśli właściciel wystawi go w worku lub wiaderku, taki odpad nie zostanie odebrany.

Jeszcze inne zasady obowiązują w gminie Wieluń. Zimny popiół należy wsypywać luzem do pojemników z fioletową pokrywą, bez worków foliowych i innych opakowań. Z uwagi na różne sposoby postępowania, należy sprawdzić, jakie zasady obowiązują w naszej gminie.

Czym grozi wyrzucenie gorącego popiołu?

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu przypomina, że do czasu wystygnięcia popiół powinien zostać zebrany do metalowego pojemnika, który będzie ustawiony z dala od materiałów łatwopalnych. Pod żadnym pozorem nie należy wrzucać gorącego popiołu do kontenera, ponieważ żar może spowodować pożar oraz poparzyć pracowników odbierających odpady. Prawidłowa segregacja jest istotna również z tego względu, że popiół bardzo dobrze sprawdza się jako nawóz oraz materiał służący do wzbogacenia kompostu. W zimie wykorzystuje się go z kolei do posypywania śliskich chodników.

Jak podaje Forsal.pl, w przypadku naruszenia obowiązku segregacji trzeba liczyć się ze wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami – od dwu- do czterokrotnej stawki podstawowej. Odrębne kary dotyczą naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Maksymalny mandat wynosi 5 tys. zł, a grzywna orzekana przez sąd może sięgnąć 30 tys. zł. W skrajnych przypadkach sąd może orzec również karę ograniczenia wolności albo areszt.