Nowe rozwiązanie oferowane przez delio supermarket online z Grupy Żabka jest na razie dostępne w czterech największych aglomeracjach w Polsce.

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Kurier przywiezie zakupy i zabierze do 240 litrów opakowań

Jak informuje Portal Spożywczy, od 1 października 2026 r. klienci korzystający ze sklepu delio.com.pl lub aplikacji Żabka Jush mogą przekazać kurierowi puste opakowania objęte systemem kaucyjnym.

Procedura jest prosta – opcję odbioru zaznacza się podczas składania zamówienia online. Podczas jednej dostawy kurier może przyjąć do czterech worków o pojemności 60 litrów każdy (łącznie 240 litrów).

Za obsługę i zagospodarowanie zebranych odpadów odpowiadają operator systemu kaucyjnego Reselekt z Grupy Eneris oraz producent recyklomatów EcoAction. W kolejnych etapach sieć planuje rozszerzyć odbiór również o papierowe torby, w których dostarczane są zakupy.

– Nie chcemy, żeby klient musiał organizować sobie życie wokół zwrotu butelek. Jeśli zakupy mogą przyjechać pod drzwi, to równie naturalne powinno być oddanie opakowań bez dodatkowej wyprawy do sklepu – podkreśla Zuzanna Dębowska, CEO Lite e-Commerce z Grupy Żabka.

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Przelew zamiast bonu. Ile czeka się na pieniądze?

W przeciwieństwie do tradycyjnych automatów w sklepach stacjonarnych, klient nie otrzymuje zwrotu kaucji w formie kuponu na następne zakupy. Środki po przeliczeniu zwrotu są przelewane na podany wcześniej numer rachunku bankowego. Alternatywnie kaucję można przekazać na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Czas realizacji przelewu zależy od miasta. W Warszawie zwrot środków następuje w ciągu do 3 dni. W pozostałych trzech aglomeracjach, czyli w Krakowie, Wrocławiu i w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwrot odbywa się w ciągu 10 dni.

Nowe zasady podyktowane wygodą klientów

Decyzja o wdrożeniu nowej usługi ma uzasadnienie w badaniach konsumenckich. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Żabka Jush w grupie 1000 mieszkańców Warszawy, Krakowa i Wrocławia wynika, że:

73 proc. badanych uważa wygodę i brak wysiłku za kluczowe czynniki przy wyborze sklepu

36 proc. klientów zamawiających żywność online robi to z powodu niechęci do wychodzenia z domu

Jak zauważa Portal Spożywczy, nowe rozwiązanie może być dla marketu z Grupy Żabka sposobem na zwiększenie atrakcyjności zakupów online, ze względu na możliwość połączenia dwóch czynności podczas jednej wizyty kuriera – odbioru zakupów i zwrotu butelek jednocześnie.