Masz wątpliwości czy butelka jest objęta kaucją? Teraz łatwo to sprawdzić
Z nowego rozwiązania dostępnego online mogą skorzystać zarówno klienci, jak i pracownicy sklepów i punktów zbiórki.
Aby zweryfikować dany produkt, wystarczy wpisać w systemie kod EAN znajdujący się na etykiecie butelki lub puszki. Jest to najczęściej 13 lub 8 cyfr znajdujących się pod kodem kreskowym. Wyszukiwarka przeszukuje bazę danych obejmującą wszystkie opakowania kaucyjne zarejestrowane w Polsce.
Narzędzie daje użytkownikowi dwie informacje:
Baza danych ma być na bieżąco aktualizowana we współpracy z producentami napojów oraz operatorem systemu.
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Rozwiązanie powstało z myślą o dwóch grupach użytkowników. Z jednej strony ma ułatwić życie konsumentom, którzy mają wątpliwości, czy nietypowa butelka lub puszka kwalifikuje się do zwrotu – na przykład w przypadku problemów z jej odczytem przez butelkomat. Z drugiej strony – ma wspomóc punkty prowadzące zbiórkę oraz personel sklepów.
Szybkie zapytanie z użyciem kodu EAN pozwala uniknąć błędów przy przyjmowaniu opakowań i rozwiewa ewentualne spory między klientem a sprzedawcą. Przedstawiciele Kaucja.pl – Krajowego Systemu Kaucyjnego podkreślają, że opakowania poprawnie zarejestrowane w systemie powinny bez problemu zostać przyjęte zarówno przez automaty zwrotne, jak i w punktach tradycyjnych.
Wyszukiwarkę można znaleźć na stronie kaucja.pl.
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