Z nowego rozwiązania dostępnego online mogą skorzystać zarówno klienci, jak i pracownicy sklepów i punktów zbiórki.

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Jak działa nowa wyszukiwarka?

Aby zweryfikować dany produkt, wystarczy wpisać w systemie kod EAN znajdujący się na etykiecie butelki lub puszki. Jest to najczęściej 13 lub 8 cyfr znajdujących się pod kodem kreskowym. Wyszukiwarka przeszukuje bazę danych obejmującą wszystkie opakowania kaucyjne zarejestrowane w Polsce.

Narzędzie daje użytkownikowi dwie informacje:

Status opakowania - potwierdzi, czy produkt uczestniczy w krajowym systemie kaucyjnym.

Wysokość kaucji - wskazuje kwotę, jaka przysługuje przy zwrocie.

Baza danych ma być na bieżąco aktualizowana we współpracy z producentami napojów oraz operatorem systemu.

Pomoc dla konsumentów i sklepów

Rozwiązanie powstało z myślą o dwóch grupach użytkowników. Z jednej strony ma ułatwić życie konsumentom, którzy mają wątpliwości, czy nietypowa butelka lub puszka kwalifikuje się do zwrotu – na przykład w przypadku problemów z jej odczytem przez butelkomat. Z drugiej strony – ma wspomóc punkty prowadzące zbiórkę oraz personel sklepów.

Szybkie zapytanie z użyciem kodu EAN pozwala uniknąć błędów przy przyjmowaniu opakowań i rozwiewa ewentualne spory między klientem a sprzedawcą. Przedstawiciele Kaucja.pl – Krajowego Systemu Kaucyjnego podkreślają, że opakowania poprawnie zarejestrowane w systemie powinny bez problemu zostać przyjęte zarówno przez automaty zwrotne, jak i w punktach tradycyjnych.

Wyszukiwarkę można znaleźć na stronie kaucja.pl.