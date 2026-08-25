Stock Polska to jeden z liderów krajowego rynku alkoholi. W swoim portfolio ma marki obecne w Polsce od pokoleń, m.in. Żołądkową Gorzką, Lubelską, Stock 84, Stock Prestige, Białego Bociana i Amundsen. Jak podała Stock Spirits Group w komunikacie, Robert Sas będzie odpowiadał za dalszy rozwój spółki na jednym z kluczowych rynków grupy oraz za realizację jej długoterminowej strategii.

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Nowy szef Stock Polska

Robert Sas w swojej karierze odpowiadał za rozwój biznesu, sprzedaż, marketing, zarządzanie organizacjami i wyniki finansowe na wielu rynkach. Ostatnio pełnił funkcję prezesa zarządu FoodWell, gdzie kierował firmą w okresie strategicznej transformacji i dalszego rozwoju. Wcześniej przez ponad 17 lat był związany z Mondelēz International. Jako dyrektor zarządzający odpowiadał za działalność firmy w Polsce i krajach bałtyckich. Karierę zawodową zaczynał w British American Tobacco, zdobywając doświadczenie w jednej z najbardziej wymagających i regulowanych kategorii rynku FMCG.

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– Polska jest jednym z najważniejszych rynków dla Stock Spirits Group i odgrywa kluczową rolę w realizacji naszej strategii wzrostu. Robert wnosi bogate doświadczenie zawodowe w budowaniu silnych organizacji, rozwijaniu biznesu oraz skutecznym zarządzaniu zespołami. Jestem przekonany, że jego kompetencje i styl przywództwa będą ważnym wsparciem dla dalszego rozwoju Stock Polska oraz realizacji naszych długoterminowych ambicji – mówi Steven Libermann, prezes Stock Spirits Group.

Polska jest kluczowym rynkiem dla Stock Spirits Group i od lat odgrywa istotną rolę w rozwoju całej organizacji. Tymczasem rynek jest trudny. Maleje sprzedaż już nie tylko piwa, ale także mocnych trunków czy dotąd broniącego się przed tym trendem wina. W efekcie sklepy ograniczają ofertę na rzecz bezalkoholowych wersji trunków, których popularność rośnie.

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– Dołączam do Stock Polska z dużym szacunkiem dla osiągnięć zespołu i pozycji, jaką firma wypracowała na rynku. Wierzę, że największym kapitałem każdej organizacji są ludzie, dlatego pierwsze tygodnie chcę poświęcić przede wszystkim na poznanie zespołu, partnerów biznesowych i specyfiki firmy. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy konsekwentnie rozwijać biznes, wykorzystując potencjał silnego portfolio marek i doświadczenie całej organizacji – mówi Robert Sas.

Nowi menedżerowie w zespole Stock Polska

Robert Sas dołączy do zespołu Stock Polska 1 września 2026 r. Tego samego dnia obejmie również funkcję członka zespołu zarządzającego Stock Spirits Group.

Do Stock Spirits Group dołącza także Paola Agasso, która obejmie stanowisko dyrektora finansowego grupy. Ma 30-letnie doświadczenie w międzynarodowym biznesie i finansach, zdobyte w sektorach FMCG, farmaceutycznym, dóbr luksusowych i beauty. Ostatnio pełniła funkcję Group CFO w Intercos. Wcześniej była związana m.in. z YOOX NET-A-PORTER Group, Bristol Myers Squibb oraz British American Tobacco.