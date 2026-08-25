Należy zacząć od tego, że nie ma jednej, obowiązującej w całej sieci stawki dla kasjerów. Z danych zebranych przez „Fakt” wynika, że osoby, które w Warszawie zaczynają pracę na tym stanowisku, otrzymują około 4,5 tys. zł „na rękę”.

Reklama Reklama

Pensja zależy od miasta i konkretnej placówki

Wynagrodzenia oferowane poza Warszawą są mocno zróżnicowane. Przykładowo, w Białej Podlaskiej można znaleźć oferty na poziomie około 4 tys. zł netto. W Łomży rozpiętość jest większa i wynosi od 3,7 do nawet 5 tys. zł miesięcznie na rękę.

Czytaj więcej Ekonomia Tak oszukują automaty kaucyjne. Nowy sposób wykorzystuje słaby punkt urządzeń Wraz z rozwojem systemu kaucyjnego pojawił się problem, którego nie przewidziano w części urządzeń do zwrotu opakowań. Niektóre automaty nie są w s...

Na różnice wpływa sposób funkcjonowania danej placówki. Wiele stacji prowadzonych jest w modelu franczyzowym przez niezależnych przedsiębiorców, dlatego to oni decydują o warunkach zatrudnienia i wysokości pensji.

W ten sposób zachęcają do pracy na stacji

W ofertach pojawiają się również dodatkowe zachęty dla pracowników, m.in. możliwość dopasowania grafiku, szkolenia oraz zniżki na zakupy. W wielu miejscach nie ma wymogu wcześniejszego doświadczenia. W ogłoszeniach pojawiają się też informacje o dostępnej ścieżce rozwoju. Osoby, które mocno się angażują, mogą z czasem otrzymać awans i samodzielnie zarządzać stacją.