Jak podaje Newmark Polska, całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej we Wrocławiu pod koniec czerwca to ok. 1,35 mln mkw., co oznacza spadek o 0,1 proc. rok do roku.

Ile jest wolnych biur we Wrocławiu 

W pierwszym półroczu deweloperzy dostarczyli na wrocławski rynek ponad 24,1 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Oferują je dwie ukończone w pierwszym kwartale nieruchomości: Swobodna SPOT (ponad 14,6 tys. mkw., strefa Dworzec/Powstańców Śląskich) i The Park Wrocław II (9,5 tys. mkw., Południe).

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Pro

Pod koniec czerwca współczynnik pustostanów we Wrocławiu wyniósł 21,8 proc., o 2 pkt proc. mniej niż w pierwszym kwartale, ale o 1,3 pkt proc. więcej niż w drugim kwartale 2025 r. Najemcy mieli ok. 294,6 tys. mkw. biur do wynajęcia od zaraz, z czego 75 proc. znajdowało się w trzech głównych strefach biurowych: Legnicka/Strzegomska, Dworzec/Powstańców Śląskich oraz Północ/Wschód.

Eksperci Newmark Polska spodziewają się spadku tego wskaźnika w kolejnych kwartałach. Na absorpcję niewynajętej powierzchni może wpłynąć brak nowych inwestycji.

– W biurowcach wybudowanych w 2015 r. i w kolejnych latach dostępnych było ponad 146 tys. mkw., co przekłada się na współczynnik pustostanów 17,9 proc. – zauważa Agnieszka Giermakowska, dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa, lider ds. ESG w Newmark Polska. – Budynki oddane do użytku w latach 2021–2026 oferują najemcom ponad 61,3 tys. mkw., co oznacza wskaźnik na poziomie 27,3 proc. Pomimo znacznej ilości niewynajętej powierzchni w istniejących biurowcach tylko sześć oferowało moduły powyżej 5 tys. mkw. Najemcy poszukujący dużych metraży mogą mieć ograniczony wybór i skłaniać się do pozostania w dotychczasowych lokalizacjach – mówi ekspertka.

Młody wrocławski rynek biur

Anna Domańska, dyrektor regionalna w Newmark Polska tłumaczy, że na stopniowy spadek aktywności deweloperów we Wrocławiu wpłynęła duża dostępność powierzchni w istniejących budynkach. Wrocławski rynek jest stosunkowo młody.

Jak mówi dyrektor Domańska, ponad 60 proc. zasobów ma mniej niż dziesięć lat. – W 2026 r. po raz pierwszy w historii wrocławskiego rynku poziom powierzchni biurowej w budowie spadł do zera. Z uwagi na czas budowy biur, zarówno do końca 2026 r., jak i przez większą część przyszłego r., nie zostaną oddane do użytku żadne nowe budynki – podkreśla Anna Domańska. – W najbliższych kwartałach najemcy poszukujący powierzchni do wynajęcia od zaraz będą zmuszeni wybierać spośród istniejących już obiektów.

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Ile kosztuje najem biura we Wrocławiu

W pierwszej połowie roku podpisano umowy najmu 45 tys. mkw., co oznacza spadek o ponad 42 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Był to jednocześnie drugi tak słaby wynik pierwszego półrocza od 2015 roku, był też o ok. 27 proc. niższy od średniej z lat 2015–2025 (61,6 tys. mkw.).

– Transakcje najmu należy rozpatrywać przez pryzmat rekordowego 2025 r., w którym roczny popyt przekroczył 179,6 tys. mkw., oraz wyjątkowo aktywnego drugiego półrocza (ponad 101,5 tys. mkw.) – mówi Maciej Moralewicz, dyrektor regionalny w dziale powierzchni biurowych w Newmark Polska. – W drugiej połowie 2026 r. spodziewamy się utrzymania aktywności najemców na poziomie ok. 70 tys. – 80 tys. mkw., czyli zbliżonym do średniej dla drugiego półrocza w latach 2015–2024. Największą popularnością wśród najemców w okresie od stycznia do czerwca tego roku cieszyła się strefa biurowa Legnicka/Strzegomska, na którą przypadło 65 proc. całkowitego popytu.

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W pierwszej połowie roku w strukturze popytu we Wrocławiu dominowały renegocjacje, które stanowiły 48 proc. wszystkich umów. Pozostałe 52 proc. przypadło na nowe transakcje (44 proc.), ekspansje (7 proc.) i przednajmy (1 proc.). Za 69 proc. najmów w pierwszym półroczu odpowiadały firmy z sektora usług dla biznesu oraz IT, których udział sięgnął odpowiednio 43 i 26 proc.

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Czynsze bazowe za biura we Wrocławiu wynosiły pod koniec czerwca od 13,50 do 17 euro za mkw. miesięcznie. Według prognoz w najbliższych kwartałach się nie zmienią. Ze względu na dużą dostępność powierzchni biurowej wynajmujący nadal oferują najemcom stosunkowo rozbudowane pakiety zachęt, zwłaszcza za biura w starszych obiektach o wysokim współczynniku pustostanów.