Infinity to nowoczesny, siedmiokondygnacyjny biurowiec przy ulicy Legnickiej we Wrocławiu. Budynek oferuje ok. 22 tys. mkw. powierzchni biurowej. Są też lokale handlowo-usługowe i wielopoziomowy podziemny parking. Nieruchomość ma ekologiczny certyfikat BREEAM Excellent.

Czytaj więcej

Najdroższe i najnowocześniejsze budynki zaczynają oferować udogodnienia, które wcześniej nie były ko
Nieruchomości komercyjne
Nawet 40 euro za metr biura z widokiem na niebo

Rok na poszukiwania odpowiedniego biura

Ok. 2 tys. mkw. powierzchni w budynku Infinity wynajął Nasdaq, globalna spółka oferująca rozwiązania technologiczne i infrastrukturę dla rynków kapitałowych na całym świecie.

Spółkę reprezentowała w transakcji firma doradcza Newmark Polska. – Poszukiwania odpowiedniej lokalizacji trwały około roku – mówi Karol Wyka, dyrektor zarządzający działu powierzchni biurowych w Newmark Polska. Jak dodaje, właściciel biurowca zaoferował atrakcyjne warunki najmu, zgodził się też na umieszczenie logo najemcy na fasadzie budynku.

Czytaj więcej:

Wielofunkcyjny kompleks Towarowa 22 w Warszawie
Raporty ekonomiczne Na rynek biur zaczynają wracać wielkie transakcje. Tanio już było

Pro

Otwarcie siedziby Nasdaq za kilka miesięcy

Otwarcie nowego biura zaplanowano na przełom 2026 i 2027 roku. 

Biurowiec Infinity to inwestycja Avestus Real Estate, zrealizowana we współpracy z partnerem biznesowym Alchemy Properties.