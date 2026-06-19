Infinity to siedmiokondygnacyjny biurowiec przy ulicy Legnickiej we Wrocławiu
Infinity to nowoczesny, siedmiokondygnacyjny biurowiec przy ulicy Legnickiej we Wrocławiu. Budynek oferuje ok. 22 tys. mkw. powierzchni biurowej. Są też lokale handlowo-usługowe i wielopoziomowy podziemny parking. Nieruchomość ma ekologiczny certyfikat BREEAM Excellent.
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Koszty najmu biur zapierają dech w piersiach. Najdrożej jest w sercu Warszawy, gdzie czynsze sięgają nawet 35-40 euro za metr powierzchni.
Ok. 2 tys. mkw. powierzchni w budynku Infinity wynajął Nasdaq, globalna spółka oferująca rozwiązania technologiczne i infrastrukturę dla rynków kapitałowych na całym świecie.
Spółkę reprezentowała w transakcji firma doradcza Newmark Polska. – Poszukiwania odpowiedniej lokalizacji trwały około roku – mówi Karol Wyka, dyrektor zarządzający działu powierzchni biurowych w Newmark Polska. Jak dodaje, właściciel biurowca zaoferował atrakcyjne warunki najmu, zgodził się też na umieszczenie logo najemcy na fasadzie budynku.
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Otwarcie nowego biura zaplanowano na przełom 2026 i 2027 roku.
Biurowiec Infinity to inwestycja Avestus Real Estate, zrealizowana we współpracy z partnerem biznesowym Alchemy Properties.
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