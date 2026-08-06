Daty dostępnych przetargów nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego w różnych częściach kraju wyznaczono na sierpień, wrzesień i październik 2026 r.

Reklama Reklama

Gdzie jest najtaniej? Lokale za mniej niż 100 tys. zł

Najtańsza nieruchomość w bieżących ogłoszeniach AMW znajduje się w Mirosławcu (województwo zachodniopomorskie). Cena wywoławcza za lokal o powierzchni 38,23 mkw. przy ul. Lotnictwa Polskiego wynosi 78 tys. zł (co daje niespełna 2040 zł za mkw.). Mieszkanie mieści się na drugim piętrze budynku z 1962 r., składa się z pokoju z balkonem, kuchni, przedpokoju i łazienki, a w pakiecie oferuje dużą piwnicę.

W Mirosławcu Górnym oraz w innych zakątkach kraju (m.in. w Leśnej czy na podkrakowskich Węgrzcach) można znaleźć więcej ofert w cenie wywoławczej do 100 tys. zł. Trzeba jednak zwrócić uwagę na ich stan techniczny. Większość tanich mieszkań pochodzi ze starszych zasobów i często wymaga generalnych remontów.

Przykładowo lokal w Węgrzcach (cena wywoławcza 89 tys. zł za niespełna 12 mkw.) nie ma łazienki (toaleta znajduje się na korytarzu), centralnego ogrzewania ani dostępu do gazu i wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. AMW sugeruje w związku z tym, że lokal lepiej nadaje się na małe biuro lub punkt usługowy niż na cele mieszkaniowe.

Duże miasta i stolica: Ceny szybują w górę

Inaczej wygląda sytuacja w dużych aglomeracjach. Na przykład w Poznaniu za lokal mieszkalny na parterze o powierzchni 22,90 mkw. przy ul. Polnej trzeba zapłacić co najmniej 262 tys. zł (ok. 11,44 tys. zł/mkw.).

Rekordy cenowe w przeliczeniu na metr kwadratowy padają w Warszawie. Niewielka kawalerka (20,76 mkw.) przy ul. gen. Władysława Andersa w Śródmieściu została wyceniona na 466 tys. zł, co daje kwotę rzędu 22,45 tys. zł za mkw.

Czytaj więcej Podatki Darowizna może słono kosztować. Polacy dostają wezwania do zapłaty W przypadku darowizny dla członka najbliższej rodziny przysługuje całkowite zwolnienie z podatku. Trzeba jednak uważać na pułapkę w przepisach. Jeś...

Jak kupić nieruchomość z zasobów AMW? Zasady przetargowe

Zakup od wojska różni się od standardowej transakcji na rynku wtórnym. Najważniejsze zasady, o których musi pamiętać każdy inwestor, to:

Przetarg, a nie ostateczna cena – kwoty podawane w ogłoszeniach to ceny wywoławcze. Jeżeli o dany lokal ubiega się kilku licytantów, ostateczna kwota transakcji może znacznie wzrosnąć. Do zakupu potrzebne jest przebicie ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie (standardowo 1 proc.).

Konieczność wniesienia wadium - warunkiem dopuszczenia do licytacji jest wpłata wadium (najczęściej 10 proc. ceny wywoławczej) na wskazany przez AMW rachunek w ściśle określonym terminie. Jest ono zaliczane zwycięzcy przetargu na poczet ceny lub zwracane pozostałym uczestnikom.

Kto może wziąć udział? W przetargach nieograniczonych może uczestniczyć praktycznie każdy, osoba ta nie musi być żołnierzem ani pracownikiem wojska.

Dodatkowe koszty - do ceny wylicytowanej podczas przetargu należy doliczyć koszty notarialne oraz – co kluczowe w przypadku tanich lokali – wydatki na remonty i modernizację.

Przed podjęciem decyzji o udziale w licytacji należy więc dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkretnego ogłoszenia, sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości oraz osobiście dokonać oględzin lokalu.