Agencja Mienia Wojskowego wystawiła lokale na sprzedaż. Mieszkania już od 78 tys. zł
Daty dostępnych przetargów nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego w różnych częściach kraju wyznaczono na sierpień, wrzesień i październik 2026 r.
Najtańsza nieruchomość w bieżących ogłoszeniach AMW znajduje się w Mirosławcu (województwo zachodniopomorskie). Cena wywoławcza za lokal o powierzchni 38,23 mkw. przy ul. Lotnictwa Polskiego wynosi 78 tys. zł (co daje niespełna 2040 zł za mkw.). Mieszkanie mieści się na drugim piętrze budynku z 1962 r., składa się z pokoju z balkonem, kuchni, przedpokoju i łazienki, a w pakiecie oferuje dużą piwnicę.
W Mirosławcu Górnym oraz w innych zakątkach kraju (m.in. w Leśnej czy na podkrakowskich Węgrzcach) można znaleźć więcej ofert w cenie wywoławczej do 100 tys. zł. Trzeba jednak zwrócić uwagę na ich stan techniczny. Większość tanich mieszkań pochodzi ze starszych zasobów i często wymaga generalnych remontów.
Przykładowo lokal w Węgrzcach (cena wywoławcza 89 tys. zł za niespełna 12 mkw.) nie ma łazienki (toaleta znajduje się na korytarzu), centralnego ogrzewania ani dostępu do gazu i wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. AMW sugeruje w związku z tym, że lokal lepiej nadaje się na małe biuro lub punkt usługowy niż na cele mieszkaniowe.
Inaczej wygląda sytuacja w dużych aglomeracjach. Na przykład w Poznaniu za lokal mieszkalny na parterze o powierzchni 22,90 mkw. przy ul. Polnej trzeba zapłacić co najmniej 262 tys. zł (ok. 11,44 tys. zł/mkw.).
Rekordy cenowe w przeliczeniu na metr kwadratowy padają w Warszawie. Niewielka kawalerka (20,76 mkw.) przy ul. gen. Władysława Andersa w Śródmieściu została wyceniona na 466 tys. zł, co daje kwotę rzędu 22,45 tys. zł za mkw.
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Przed podjęciem decyzji o udziale w licytacji należy więc dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkretnego ogłoszenia, sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości oraz osobiście dokonać oględzin lokalu.
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