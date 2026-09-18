Marcin Horała poinformował o sprawie w piątek na konferencji prasowej, zwołanej przed budynkiem Sejmu. – Dzisiaj pierwsza inicjatywa. Chcemy złożyć wniosek o odwołanie ministra Marcina Kierwińskiego, już mamy tutaj zebrane podpisy. To jest minister odpowiedzialny za porażkę państwa, jeżeli chodzi o ostrzeganie przed różnego rodzaju zagrożeniami, przed atakami dronowymi – powiedział.

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Rozwój Plus ma wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji szefa MSWiA

– Te incydenty się powtarzają i powtarza się sytuacja, w której alarmy są zbyt późno ogłaszane, w której ci, którzy słyszą te alarmy nie wiedzą, jak się zachować, kiedy nie są na czas dostarczane informacje, kiedy ten system, podległy Marcinowi Kierwińskiemu, nie działa – dodał.

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– Bierzemy na poważnie słowa Donalda Tuska, że ten czas zagrożenia jeszcze się może nasilić. Tym bardziej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powinno być kierowane w sposób sprawny, w sposób kompetentny, czyli niestety nie przez pana Marcina Kierwińskiego – kontynuował poseł.

Na konferencji Horała mówił też o kwestii „sugestii, insynuacji, a czasem wręcz zapowiedzi użycia policji do siłowego wyprowadzenia legalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i zainstalowania sędziów nielegalnych”. Zapowiedział, że posłowie Rozwoju Plus udadzą się w piątek przed siedzibę TK, żeby „wyrazić słowa wsparcia dla obywateli, którzy pilnują tego konstytucyjnego organu państwa”. Podkreślił, że szczególnie „w sytuacji zagrożenia zewnętrznego” na potępienie zasługują działania rządu, który „zapowiada siłowe obalanie” konstytucyjnych organów państwa.

– Kiedy grozi nam zewnętrzny wróg, to troską rządu powinno być wygaszenie sporów, dogadanie się na arenie wewnętrznej, żeby Polacy mogli być jednością. Tymczasem ten rząd głosem w znacznej mierze pana ministra Kierwińskiego jeszcze te spory podsyca, zaognia i destabilizuje sytuację w kraju – kontynuował Marcin Horała.

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Marcin Horała wicemarszałkiem Sejmu. „Będę dążył do tego, żeby ten zły rząd został obalony”

Horała odniósł się też do wcześniejszych wydarzeń w Sejmie. Po godz. 10 odbyło się głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka Sejmu, w którym poseł Rozwoju Plus otrzymał 254 głosy i pokonał kandydata Prawa i Sprawiedliwości Marcina Ociepę (167 głosów). – Jest to dobry dzień dla opozycji w Polsce, bo opozycja odbiła kolejne miejsce w prezydium polskiego parlamentu – powiedział. – Pełniąc tę funkcję będę robił to, co do tej pory, czyli punktował rząd, dążył do tego, żeby ten zły rząd został zmieniony; będę wskazywał, gdzie szkodzi on przede wszystkim rozwojowi Polski, bo nazwa „Rozwój Plus” zobowiązuje, te sprawy są dla nas najważniejsze – mówił.

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