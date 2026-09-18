To pomysł AfD, który ostatnio najbardziej zaszokował niemiecką opinię publiczną. Pojawił się w konkretnym landzie – Meklemburgii-Pomorzu Przednim (na wschodzie, nad Morzem Bałtyckim), w programie przed wyborami do miejscowego Landtagu, które odbędą się w najbliższą niedzielę. AfD, partia otoczona kordonem sanitarnym, w sondażach prowadzi z poparciem 37-38 proc.

Jeżeli utworzy rząd, co raczej nie będzie łatwe, to – jak pisze w swoim programie – powoła specjalną jednostkę policji do deportacji imigrantów. Po niemiecku AfD nazwała to Rückführungspolizei, czasem rozszerzając nazwę do Grenz- und Rückführungspolizei, czyli w sumie: policja graniczna i do odsyłania cudzoziemców do ich ojczyzn. Jej cel to „skuteczne zwalczanie” nielegalnej imigracji oraz handlu ludźmi i innej przestępczości transgranicznej.