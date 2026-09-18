CNN informuje, że 96-letni Buffett pozostanie w radzie dyrektorów jako honorowy przewodniczący. Stanowisko przewodniczącego obejmie jego syn Howard, który zasiada w radzie od 1993 r.

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Buffett, znany jako „Wyrocznia z Omaha”, przekształcił Berkshire Hathaway w jedną z najcenniejszych firm świata. Swoją fortunę zbudował dzięki strategii inwestowania w wartość, przez dekady osiągając wyniki znacznie lepsze od szerokiego rynku. Stał się również dziesiątym najbogatszym człowiekiem świata i jednym z najbardziej hojnych filantropów. Według Bloomberg Billionaires Index jego majątek wynosi obecnie 145 mld dolarów.

Akcje Berkshire Hathaway (BRK.A) zareagowały na informację o jego odejściu jedynie nieznaczną zmianą kursu – informuje CNN.

Warren Buffett przekazuje stery w Berkshire Hathaway

W piątkowym liście do akcjonariuszy Berkshire Buffett napisał, że jednym z powodów jego decyzji o ustąpieniu jest fakt, iż obecny dyrektor generalny Greg Abel przerósł jego oczekiwania. Inwestor odniósł się również do swojego wieku, wspominając o prawnuku, który właśnie skończył rok i – jak żartobliwie zauważył – „porusza się obecnie trochę szybciej ode mnie”.

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„Czas zawsze wygrywa” – napisał Buffett. „Był jednak dla mnie łaskawy. Dał mi możliwość zobaczenia Berkshire w momencie, w którym jestem bardziej niż kiedykolwiek przekonany o tym, co czeka firmę w przyszłości”.