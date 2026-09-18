Informację o dekrecie podał niezależny portal Meduza.

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Do spółki L.E.V. Management trafią też aktywa Lemana Pro

Agencja AFP poinformowała, że do tej samej spółki – L.E.V. Management – trafią także aktywa dawnego rosyjskiego podmiotu grupy Leroy Merlin, który w 2024 r. zmienił w Rosji nazwę na Lemana Pro.

Wcześniej przekazanie pod czasowy zarząd zakończyło się w przypadku kilku dużych przedsiębiorstw zmianą właściciela.

Meduza przypomina, że media w Rosji podały w połowie sierpnia, iż firma o nazwie KS Logistika zwróciła się do Putina o wprowadzenie czasowego zarządu w pięciu rosyjskich podmiotach prawnych Nestle; media te przypuszczały, że może być to pierwszym etapem w procedurze zmiany właściciela.

Auchan i Nestle pozostały w Rosji

Auchan i Nestle nie wycofały się z Rosji po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 r. Nestle ograniczyła jednak działalność – wstrzymała inwestycje i zaprzestała sprzedaży niektórych marek swojej produkcji. Auchan po wybuchu wojny informował, że nie zamierza wycofać się z Rosji, jednak jesienią 2024 r. media francuskie pisały, że Auchan zamierza sprzedać swoje aktywa w Rosji; według tych doniesień pojawili się dwaj nabywcy, w tym Gazprombank.

Od czasu rozpoczęcia wojny część firm działających na rynkach międzynarodowych opuściła Rosję, inne wstrzymały działalność bądź zostały przekazane firmom rosyjskim.