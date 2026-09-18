Putin polecił przekazanie pod czasowy zarząd aktywów Auchan i Nestle w Rosji
Informację o dekrecie podał niezależny portal Meduza.
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Agencja AFP poinformowała, że do tej samej spółki – L.E.V. Management – trafią także aktywa dawnego rosyjskiego podmiotu grupy Leroy Merlin, który w 2024 r. zmienił w Rosji nazwę na Lemana Pro.
Wcześniej przekazanie pod czasowy zarząd zakończyło się w przypadku kilku dużych przedsiębiorstw zmianą właściciela.
Meduza przypomina, że media w Rosji podały w połowie sierpnia, iż firma o nazwie KS Logistika zwróciła się do Putina o wprowadzenie czasowego zarządu w pięciu rosyjskich podmiotach prawnych Nestle; media te przypuszczały, że może być to pierwszym etapem w procedurze zmiany właściciela.
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Auchan i Nestle nie wycofały się z Rosji po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 r. Nestle ograniczyła jednak działalność – wstrzymała inwestycje i zaprzestała sprzedaży niektórych marek swojej produkcji. Auchan po wybuchu wojny informował, że nie zamierza wycofać się z Rosji, jednak jesienią 2024 r. media francuskie pisały, że Auchan zamierza sprzedać swoje aktywa w Rosji; według tych doniesień pojawili się dwaj nabywcy, w tym Gazprombank.
Od czasu rozpoczęcia wojny część firm działających na rynkach międzynarodowych opuściła Rosję, inne wstrzymały działalność bądź zostały przekazane firmom rosyjskim.
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