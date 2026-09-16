Władimir Putin
Informację o jego śmierci przekazały rosyjskie media propagandowe, niezależny serwis ASTRA oraz społeczność absolwentów szkół wojskowych na Telegramie, powołując się na źródła w samej brygadzie. Jak zaznacza Wirtualna Polska, w opublikowanych przekazach nie ujawniono jednak dokładnej daty, miejsca ani okoliczności zgonu dowódcy.
Podległa Grunisowi jednostka brała udział w walkach o Kostiantynówkę w obwodzie donieckim. W lipcu wojskowy osobiście oraz wraz z rosyjskim sztabem generalnym złożył meldunek Władimirowi Putinowi, deklarując całkowite opanowanie tego miasta. Doniesieniom tym zaprzeczał rzecznik ukraińskiego Sztabu Generalnego.
28 sierpnia rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło przyznanie Grunisowi najwyższego odznaczenia państwowego – Złotej Gwiazdy Bohatera Rosji. Order wręczył mu szef resortu obrony Andriej Biełousow. W oficjalnym komunikacie podano, że wyróżnienie przyznano za „męstwo i heroizm wykazane podczas pełnienia obowiązków”.
Anton Grunis ukończył kazańską szkołę wojskową imienia Suworowa w 1996 r. przed osiągnięciem 17. roku życia. W kolejnych latach brał udział w wojnach w Czeczenii oraz w agresji na Gruzję. W 2021 r. odszedł do rezerwy, jednak powrócił do służby po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, obejmując dowodzenie na odcinkach bachmuckim oraz kostiantynowskim.
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