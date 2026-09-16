09:19 Szefowa Komisji Europejskiej o obawach Europejczyków

„Niepokoje ludzi związane są nie tylko z w wielkimi zagrożeniami. Wiele europejskich rodzin odczywa obawy w związku z kosztami życia czy mieszkania. Nasza droga jest jasna. Chodzi o to, żeby zbudowac niezależną Europę, która będzie zdolna do działania. Los Europy musi zostać w rekach Europejczyków. Musimy wspólnie walczyć o naszą europejską ideę” – powiedziała von der Leyen.

09:10 Ursula von der Leyen rozpoczęła przemówienie

„Tempo zmian jest niewiarygodne, a wyzwania są wyjątkowe. Europa jest dziś silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ale jej sytuacja jest bardziej niepewna niż wcześniej. Wszystkie kraje próbują sprostać zagrożeniom. W tej chwili postaje silniejsza, bardziej niezależna Europa" – powiedziała szefowa KE.

08:40 Ursula von der Leyen przedstawi orędzie o stanie Unii Europejskiej

Orędzie o stanie Unii Europejskiej to coroczne wystąpienie przewodniczącej Komisji Europejskiej przed Parlamentem Europejskim. Ursula von der Leyen przedstawia w nim bilans ostatnich miesięcy i zapowiada najważniejsze działania Komisji na kolejny rok.

Komisja zapowiadała, że jednym z głównych tematów będzie zwiększanie samodzielności Europy – gospodarczej, technologicznej i militarnej. W ostatnim roku szczególnego znaczenia nabrały bezpieczeństwo i obronność. UE rozwija wspólne zakupy uzbrojenia, zwiększa możliwości europejskiego przemysłu obronnego i próbuje ograniczać zależność od dostaw spoza Europy. Ważnym elementem tej polityki jest instrument SAFE, który przewiduje do 150 mld euro pożyczek na inwestycje obronne państw członkowskich. Ukraina może uczestniczyć we wspólnych zamówieniach na równych zasadach, a ukraińskie firmy mogą brać udział w projektach finansowanych z tego mechanizmu.

Jednym z kluczowych tematów pozostaje wojna w Ukrainie. W kwietniu Rada UE ostatecznie zatwierdziła pożyczkę dla Kijowa w wysokości 90 mld euro na lata 2026–2027. Z tej kwoty 30 mld euro ma wesprzeć ukraiński budżet, a 60 mld euro trafić na potrzeby obronne i rozwój przemysłu zbrojeniowego. Pożyczka jest finansowana przez UE na rynkach kapitałowych i zabezpieczona unijnym budżetem.

Równolegle Bruksela próbuje odbudować konkurencyjność europejskiej gospodarki. Komisja od początku obecnej kadencji przekonuje, że UE musi szybciej rozwijać nowe technologie, zwiększać inwestycje i zmniejszać zależność od Stanów Zjednoczonych oraz Chin. Wśród priorytetów na obecny rok Komisja wymienia konkurencyjność, ograniczanie strategicznych zależności, wzmacnianie obronności, wsparcie Ukrainy, ochronę demokracji i rozwijanie nowych partnerstw międzynarodowych.

Na te wyzwania nakłada się również spór o tempo integracji europejskiej. Część państw chce szybszego wzmacniania wspólnej polityki obronnej i przemysłowej, inne pilnują kompetencji narodowych. Coraz częściej wraca także pytanie, czy UE jest w stanie działać szybko w sytuacjach kryzysowych i czy potrafi skutecznie konkurować z USA i Chinami.