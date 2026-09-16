Wywodząca się z Hiszpanii globalna grupa budowlana OHLA planuje sprzedaż swojej spółki w Czechach – OHLA ŽS. Zarząd potwierdził doniesienia hiszpańskich i czeskich mediów, że w I kwartale tego roku przeprowadzono sondowanie rynku i zatrudniono doradców. OHLA potwierdziła też duże zainteresowanie ze strony inwestorów. Celem transakcji jest zmniejszenie zadłużenia. Według nieoficjalnych ustaleń, po wstępnym rozeznaniu rynku i uzyskaniu zainteresowania, OHLA zleciła Société Générale i Komerční banka doradztwo przy potencjalnej transakcji.

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Portal e15.cz wylicza, że wśród potencjalnie zainteresowanych przejęciem mogą być czescy gracze branżowi lub działające na tamtejszym rynku oddziały międzynarodowych koncernów: Eurovia CZ, Strabag, Metrostav, Swietelsky, Porr oraz Enteria. Do tego dochodzą firmy węgierskie – Duna Aszfalt i Talentis Group – a także polski Budimex, kontrolowany przez hiszpański Ferrovial.

Mało prawdopodobne jest, by przejęciem interesowali się inwestorzy finansowi. Portal szacuje wartość OHLA ŽS na 5 mld koron, czyli 206 mln euro (890 mln zł), przychody w 2025 r. na 12,1 mld koron, czyli 498 mln euro (2,16 mld zł), a EBITDA na 700 mln koron, czyli 28,8 mln euro (125 mln zł).

Szerokie drzwi do czeskiego rynku zamówień infrastrukturalnych

Dla Budimeksu przejęcie OHLA ŽS oznaczałoby mocniejsze wejście na rynek infrastruktury. Czeska firma w 2025 r. podpisała kontrakty na modernizację linii kolejowych i budowę odcinków autostrad, a także umowy w segmencie kubaturowym. Na koncie ma również roboty hydrotechniczne.

W I połowie 2026 r. Budimex zaksięgował 106 mln zł przychodów z prac budowlanych na czeskim rynku wobec 3,23 mld zł w Polsce, 161 mln zł w Niemczech i 121 mln zł na Słowacji. U południowych sąsiadów Budimex kończy budowę odcinka autostrady D35, buduje zbiornik przeciwpowodziowy na rzece Krounka, a w wakacje zdobył zlecenie na budowę trasy I/43. Ponadto Budimex, w konsorcjum z firmami Cintra Global i Strabag Motorway, stara się też o gigantyczny kontrakt na inny odcinek D35, realizowany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Konsorcjum złożyło najniższą ofertę, opiewającą na ponad 71 mld koron (12,7 mld zł).

Czekamy na komentarz Budimeksu.

Budimex aktywny na rynkach budowlanych krajów ościennych

Budimex od kilku lat dywersyfikuje przychody, wychodząc na rynki ościenne. Na koniec czerwca czesko-słowacki portfel miał wartość 311 mln zł (bez PPP), niemiecki – 892 mln zł (w tym 260 mln zł to most w Berlinie), a portfel w państwach bałtyckich – 256 mln zł.

Budimex, jako członek konsorcjum, realizuje od końca 2024 r. 230-kilometrowy odcinek projektu Rail Baltica na Łotwie. Na Budimex przypada 25 proc. szacowanego na 3,7 mld euro zlecenia, czyli prawie 4 mld zł. Grupa nie wykazuje tego kontraktu w portfelu zamówień ze względu na jego specyfikę. Zawarto rodzaj umowy ramowej, a prace są podzielone na kilkadziesiąt etapów, dla których wymagane są osobne pozwolenia na budowę – całość potrwa kilka lat. W zeszłym roku Budimex wraz z konsorcjum podpisał umowę na budowę odcinka w Estonii. Trwają prace projektowe. Na polską spółkę przypada około 125 mln euro (527 mln zł).

Na koniec czerwca wartość portfela zamówień grupy wynosiła 17,9 mld zł, a w poczekalni były zlecenia o wartości 3,4 mld zł.