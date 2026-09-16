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SRK daje szanse na nowe życie terenom pogórniczym
Jesteśmy transformatorem, którego celem jest zagospodarowanie aktywów po to, by przywrócić je ponownie gospodarce i odtworzyć miejsca pracy – mówi Jarosław Wieszołek prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). – Przez ostatnie dwa lata Spółka przekazała samorządom i Skarbowi Państwa 150 hektarów. Dzięki tym donacjom możliwe było uruchomienie wielu zadań o znaczeniu społecznym, współfinansowanych środkami krajowymi i unijnymi.
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Aktualizacja:
16.09.2026 07:06
Publikacja:
16.09.2026 06:00