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SRK daje szanse na nowe życie terenom pogórniczym

Jesteśmy transformatorem, którego celem jest zagospodarowanie aktywów po to, by przywrócić je ponownie gospodarce i odtworzyć miejsca pracy – mówi Jarosław Wieszołek prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). – Przez ostatnie dwa lata Spółka przekazała samorządom i Skarbowi Państwa 150 hektarów. Dzięki tym donacjom możliwe było uruchomienie wielu zadań o znaczeniu społecznym, współfinansowanych środkami krajowymi i unijnymi.

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