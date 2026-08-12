Styropian może skutecznie izolować budynek nawet przez kilkadziesiąt lat. Jak opisuje portal kb.pl, problemy z utratą ciepła częściej wynikają z błędów montażowych niż z naturalnego starzenia się materiału.

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W tych miejscach najczęściej występują mostki termiczne

Po zbadaniu budynku kamerą termowizyjną okazało się, że największe straty ciepła występowały w miejscach, gdzie płyty łączyły się ze sobą oraz na styku okien i ścian. Wynikało to z ich nieprawidłowego montażu i niedokładnego łączenia. Prawidłowo dobrany, zamontowany i zabezpieczony styropian może zachować swoje właściwości przez kilkadziesiąt lat.

Styropian traci swoje właściwości z powodu tych błędów

Styropian nie gnije ani nie butwieje, a jego budowa sprawia, że jest w stanie skutecznie ograniczać przenikanie ciepła. Utrata właściwości najczęściej jest związana z błędami wykonawczymi, gdy materiał został źle zamontowany, nieprawidłowo zabezpieczony lub doszło do jego uszkodzenia. Dzieje się tak np. wskutek istnienia zbyt dużych szczelin między płytami, zastosowania niewłaściwego kleju lub niedokładnego wykonania połączeń.

Przyczyną późniejszych problemów może być również nieprawidłowy sposób przechowywania styropianu przed montażem – na otwartej przestrzeni. Jeśli materiał będzie narażony na kontakt z promieniami słonecznymi, może żółknąć, a po pewnym czasie zacznie się kruszyć i stanie się bardziej podatny na uszkodzenia. Materiał może zostać uszkodzony także przez wysoką temperaturę lub kontakt z niektórymi rozpuszczalnikami i agresywnymi substancjami chemicznymi.

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Jeśli po latach mieszkańcy zauważą, że w domu zrobiło się chłodniej, nie musi to oznaczać, że styropian stracił swoje właściwości w wyniku procesu starzenia, tylko że z powodu błędów wykonawczych pojawiły się mostki termiczne – wyjaśnia portal kb.pl. Aby zidentyfikować miejsca, z których ucieka ciepło, warto zlecić badanie termowizyjne. Natomiast jeżeli izolacja została wykonana zgodnie ze sztuką i odpowiednio zabezpieczona, sam upływ czasu nie powinien istotnie obniżać jej skuteczności.