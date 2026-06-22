Z tego artykułu dowiesz się: Który segment budownictwa, wbrew ogólnym wzrostom, odnotował spadek produkcji.

Jaki bezprecedensowy impuls finansowy ma wkrótce ożywić inwestycje w sektorze.

Co zakończyło trwający ponad dwa lata okres deflacji producenckiej w przemyśle.

Po odsezonowaniu przez urząd produkcja w budownictwie urosła o 4,8 proc. w ujęciu rocznym i o 0,8 proc. względem kwietnia.

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Ze szczegółowych danych GUS wynika, że stosunkowo najlepiej sytuacja w sektorze budowlanym wygląda w przypadku robót specjalistycznych – tu produkcja wzrosła o 10,8 proc. r/r. Wzrost w niższej skali (o 5,8 proc. r/r) odnotowano we wznoszeniu budynków, zaś w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej urząd zaraportował wręcz spadek, o 1,8 proc. r/r.

Co dalej z produkcją budowlano-montażową?

Ekonomiści spodziewają się, że w kolejnych miesiącach dane o produkcji budowlano-montażowej będą pod wyraźnym wpływem ożywienia inwestycyjnego m.in. ze względu na kumulację środków unijnych (KPO, budżet unijny, SAFE).

– Na ten rok przewidujemy bezprecedensowy w polskiej historii napływ funduszy europejskich, którego wartość przy pełnym wykorzystaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy może wynieść ok. 50 mld euro (ok. 210 mld zł). Impulsem dla inwestycji będą zwłaszcza dotacje z KPO. Do końca bieżącego roku do beneficjentów powinny trafić jeszcze granty o wartości blisko 60 mld zł – wyjaśnia Tomasz Tyc, starszy ekonomista Banku BNP Paribas. – Po zadyszce na przełomie 2024 i 2025 r. związanej ze zmianą wieloletniej perspektywy finansowej UE zimą zeszłego roku nabrały rozpędu transfery funduszy europejskich z regularnego unijnego budżetu. Nowością w palecie dostępnych funduszy europejskich są środki z programu SAFE, w ramach którego Polska otrzyma pożyczki o wartości 43,7 mld euro przeznaczone na obronność – dodaje Tyc.

Ceny w budownictwie i przemyśle rosną

Zgodnie z poniedziałkowymi danymi GUS, już od ponad pół roku inflacja cen produkcji budowlano-montażowej jest w trendzie wzrostowym. W maju wyniosła 5,5 proc. r/r, tyle co w kwietniu. To najwyższe odczyty od dwóch lat. Względem kwietnia ceny w budownictwie urosły o 0,2 proc.

Rosną również ceny produkcji sprzedanej przemysłu (przypomnijmy, że – zgodnie z piątkowymi danymi GUS – produkcja przemysłowa w maju urosła o 4,1 proc. r/r, powyżej średnich prognoz dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”). W maju inflacja producencka wyniosła 2,4 proc. r/r, wobec średniej prognoz 2,5 proc.

Zgodnie z danymi GUS, w marcu po 2,5 roku zakończył się w Polsce okres deflacji producenckiej. Majowy wynik jest najwyższy od trzech lat. Przyczyną jest wzrost cen surowców z powodu trwającej jeszcze w tamtym okresie ścisłej blokady cieśniny Ormuz.