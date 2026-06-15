Jak donosi RMF FM, już wkrótce ruszy pierwszy etap budowy Portu Polska – megalotniska, które powstanie w Baranowie między Warszawą a Łodzią. Łopaty mają zostać wbite tuż po wakacjach, we wrześniu 2026 roku.

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We wrześniu planowy start budowy Portu Polska

Informacje stacji potwierdził Maciej Lasek, rządowy pełnomocnik ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak przyznał, w sierpniu zakończą się wywłaszczenia właścicieli działek.

– Tam, gdzie mają się zacząć prace, spółka będzie musiała mieć nieskrępowany dostęp do gruntów. W ramach wywłaszczeń regularnie w każdym tygodniu wypłacamy odszkodowania osobom, które są tymi wywłaszczeniami objęte – zapewnił Maciej Lasek, cytowany przez RMF FM.

Procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą dobiegły już końca. Dzięki temu w przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa z firmą Budimex. Obejmuje ona realizację pierwszego etapu prac, skupiającego się zwłaszcza na postawieniu fundamentów.

Jak pisaliśmy, na wypłatę odszkodowań właściciele nieruchomości zajętych pod budowę Portu Polska będą prawdopodobnie musieli poczekać jeszcze miesiące lub nawet lata. Minister finansów i gospodarki rozpatrzył odwołania i decyzja lokalizacyjna dla lotniska w Baranowie stała się ostateczna. Wyczerpuje to środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym, ale jednocześnie rozpoczyna bieg terminu dla złożenia skarg na decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ten będzie mógł uchylić wcześniej wydane decyzje, a od jego wyroku pozostanie już tylko skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z założeniami, Port Polska ma przyjąć pierwszych podróżnych w drugiej połowie 2032 roku. Wówczas nowy obiekt przejmie w całości komercyjny ruch pasażerski z Warszawy.