Jakub Sz. w piątek został dowieziony z policyjnej izby zatrzymań do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie, gdzie postawiono mu zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

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- Przesłuchany przez prokuratora Jakub Sz. przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Ponadto prokurator przedstawił mu zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających oraz posiadania i udzielania narkotyków innym osobom - poinformował w piątek prok. Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Do sądu trafił też wniosek o tymczasowy areszt. Prokurator umotywował go surową karą grożącą podejrzanemu – od 5 do 20 lat więzienia – uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się oraz obawą matactwa ze strony Jakuba Sz. – dodał rzecznik prokuratury.

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Co się zdarzyło pod Kłobuckiem

Do tragicznego zdarzenia doszło 29 lipca ok. godziny 19.30. Kłobuccy policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku z udziałem dziecka w Kuźnicy Starej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że kierujący samochodem osobowym marki BMW na łuku drogi zjechał z jezdni na chodnik i potrącił 9-letniego chłopca, który jechał rowerem w pobliżu swojego domu.

Dziecko w ciężkim stanie zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Niestety, nie udało się uratować jego życia.

Do szpitala trafił również 39-letni kierujący. Pasażerowie BMW – 32-letnia kobieta i 33-letni mężczyzna – nie odnieśli obrażeń.

Kolejny sprawca tragedii, który kierował mimo sądowego zakazu

Badanie alkomatem wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Pobrano jednak od nich krew do badań na obecność narkotyków. W pojeździe funkcjonariusze znaleźli 29 gr środków odurzających, a wykonane wstępne testy wykazały, że były to narkotyki. Zabezpieczone środki zostaną poddane szczegółowej analizie. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane.

Jakub Sz. był karany. Ostatnio, w tym roku, za przestępstwo prowadzenia motocykla pod wpływem środków odurzających i ucieczkę przed policją oraz za posiadanie amfetaminy. Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Orzekł wobec niego 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wyrok uprawomocnił się 1 lipca.

Jeszcze wcześniej Jakub Sz. był karany za posiadanie narkotyków i przełożenie tablicy rejestracyjnej z innego pojazdu.