Helikopter rozbił się we wtorek ok. godz. 19 czasu lokalnego (ok. godz. 4 w Polsce).

Helikopter NBC4 rozbił się w dzielnicy Chatsworth

Dziennik „Los Angeles Times” poinformował za strażą pożarną, że jedna z ofiar śmiertelnych znajdowała się na ziemi, a dwie pozostałe były na pokładzie maszyny. Osoba, która odniosła obrażenia, została przewieziona do szpitala; jej stan nie jest znany.

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NBC4 potwierdziła podczas programu na żywo, że rozbił się jej helikopter Chopper 4. Wcześniej prowadząca program Colleen Williams przekazała widzom, że stacja straciła kontakt z ekipą znajdującą się w powietrzu.

Kilka godzin wcześniej w tej samej okolicy zginęły trzy osoby

Około dwóch godzin wcześniej w tej samej części miasta doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód osobowy typu SUV uderzył w bok autobusu komunikacji miejskiej. Według „Los Angeles Times” zginęły trzy osoby, a sześć zostało rannych.

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W chwili katastrofy helikoptera w okolicy wypadku znajdowały się liczne ekipy telewizyjne relacjonujące wypadek autobusu. Burmistrzyni Los Angeles Karen Bass przekazała, że „jest zdruzgotana” śmiercią ofiar obu zdarzeń i podziękowała służbom ratunkowym za szybką reakcję.