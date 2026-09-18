Do pożaru doszło w piątek przed południem na terenie firmy Czej-Dag w Osięcinach w powiecie radziejowskim. Ogień objął suszarnię. W trakcie zdarzenia doszło również do wybuchów zbiorników z gazem.

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Zgłoszenie o pojawieniu się ognia wpłynęło do służb około godz. 11.40. Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać rozległy pożar, wysokie płomienie oraz eksplozję.

Pożar w Osięcinach. W zakładzie było 12 zbiorników z gazem

Jak poinformowała straż pożarna, na terenie zakładu znajdowało się 12 zbiorników z gazem. Dziesięć z nich miało pojemność 6 tys. litrów, a dwa kolejne – 4,8 tys. litrów.

W trakcie pożaru dochodziło do kolejnych eksplozji. Strażacy informowali początkowo, że mogło wybuchnąć łącznie pięć zbiorników.

Po zakończeniu zasadniczej fazy pożaru działania strażaków koncentrowały się na dogaszaniu oraz intensywnym chłodzeniu zbiorników, które nie zostały uszkodzone w wyniku eksplozji. Wykorzystywano do tego stacjonarne działka wodne.

Strażacy wezwani do płonącej suszarni. Dwie osoby zostały poszkodowane

W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich doznała poparzeń i została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Druga osoba była przytomna i w kontakcie z ratownikami, ale znajdowała się pod wpływem przeżytego zdarzenia.

Strażacy prowadzili działania w strefie zagrożenia w aparatach ochrony układu oddechowego.

Osięciny: Na miejscu działało kilkanaście zastępów straży

Do Osięcin skierowano siły z powiatów radziejowskiego i włocławskiego. W działaniach uczestniczyło łącznie 19 zastępów straży pożarnej. Na miejsce zadysponowano także Grupę Operacyjną Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, cysternę oraz kontener ochrony układu oddechowego.

W akcji brały udział również zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Strażacy podawali, że obiekty znajdujące się bezpośrednio w sąsiedztwie pożaru nie zostały zniszczone. Ogień nadpalił jednak zewnętrzną ścianę jednego z silosów oraz elementy jego konstrukcji.

DK 62 została zablokowana

W związku z pożarem i działaniami służb zablokowana została droga krajowa nr 62 na wysokości Osięcin. Wyznaczono objazdy przez Jarantowice, Osięciny i Borucinek, a ruchem kierowała policja.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do pojawienia się ognia, a następnie eksplozji zbiorników z gazem. Dokładne okoliczności zdarzenia będą ustalane przez służby.