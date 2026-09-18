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Prawica kłóci się o Marcina Horałę zgodnie z planem Donalda Tuska. Szymon Hołownia wraca do gry

Marcin Horała został wicemarszałkiem Sejmu, co sprawiło, że prawica skoczyła sobie do gardeł. Tymczasem do gry wraca Szymon Hołownia jako szef klubu Polski 2050. A premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki spierają się o wojnę i ceny paliw.

Publikacja: 18.09.2026 13:30

Michał Szułdrzyński, Michał Kolanko

Piątek w Sejmie to m.in. wybór wicemarszałka, którym został Marcin Horała. – Koalicja chyba jest zachwycona, bo udało jej się skłócić Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim, i to jeszcze bardziej, jeżeli to tylko możliwe – tak rozmowę w podcaście rozpoczął Michał Szułdrzyński. Michał Kolanko potwierdził, powołując się na głosy dobiegające z kuluarów Sejmu. – Taktyczny plan koalicji został dzisiaj po prostu wykonany – mówi o swoich ustaleniach.

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