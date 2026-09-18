Piątek w Sejmie to m.in. wybór wicemarszałka, którym został Marcin Horała. – Koalicja chyba jest zachwycona, bo udało jej się skłócić Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim, i to jeszcze bardziej, jeżeli to tylko możliwe – tak rozmowę w podcaście rozpoczął Michał Szułdrzyński. Michał Kolanko potwierdził, powołując się na głosy dobiegające z kuluarów Sejmu. – Taktyczny plan koalicji został dzisiaj po prostu wykonany – mówi o swoich ustaleniach.