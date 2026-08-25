Deweloperzy zwiększają ofertę mieszkań w Warszawie. W drugim kwartale do oferty sprzedaży wprowadzili 4753 mieszkania, o 66,8 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Oferta pod koniec czerwca liczyła 16 345 lokali, o 7,1 proc. więcej niż kwartał wcześniej – wynika z analiz firmy doradczej CBRE i portalu Tabelaofert.pl.

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Gotowe nowe mieszkania

W drugim kwartale deweloperzy sprzedali w Warszawie 3840 mieszkań, o 9,4 proc. mniej niż w bardzo mocnym poprzednim kwartale. Popyt był jednak o 4,6 proc. większy niż średnia kwartalna z ostatnich pięciu lat, kiedy to deweloperzy znajdowali chętnych na 3670 lokali.

Pod koniec drugiego kwartału deweloperzy mieli w stołecznej ofercie 3344 gotowe, ale niesprzedane mieszkania. Stanowiły 20,5 proc. wszystkich dostępnych lokali. – To wciąż rekord – podkreślają autorzy analiz. – Ok. jedno na trzy gotowe mieszkania zostało wybudowane w ostatnim kwartale. Na rynku są też mieszkania oddawane we wcześniejszych okresach, w tym kilkaset mieszkań ukończonych pod koniec 2025 r. W kolejnych kwartałach udział gotowych lokali może pozostawać podwyższony ze względu na kolejne planowane oddania osiedli.

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Tańsze mieszkania w ofercie

W drugim kwartale 2026 r. deweloperzy wprowadzili na rynek mieszkania tańsze o 8,6 proc. niż kwartał wcześniej – podają CBRE i Tabelaofert.pl. – Ich średnia cena wynosiła 18,6 tys. zł/mkw. To pierwszy spadek poniżej 19 tys. zł/mkw. od trzech kwartałów – zaznaczają analitycy. Przeciętna cena ofertowa mieszkań sprzedanych była jeszcze niższa, wynosiła niespełna 18,6 tys. zł/mkw..

– Mimo pojawienia się na rynku bardziej atrakcyjnych cenowo inwestycji, wyprzedaż najtańszych lokali sprawiła, że średnia cena wszystkich mieszkań w ofercie lekko wzrosła i sięgnęła 19,4 tys. zł/mkw. – zaznaczają autorzy raportu.

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Inwestycje dalej od centrum

– Nowe inwestycje w drugim kwartale przesunęły się w Warszawie poza ścisłe centrum, a uruchamiali je przede wszystkim najwięksi deweloperzy – mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE. – Wprowadzili do sprzedaży więcej osiedli adresowanych do szerszej grupy nabywców, co obniżyło średni koszt nowej podaży. O dalszym kierunku zmian zdecyduje to, po jakich cenach deweloperzy zaoferują kolejne inwestycje.

Na rynek mieszkań duży wpływ mają warunki kredytowe. Jak mówią analitycy, nabywcom sprzyjają niższe stopy procentowe i szeroka oferta gotowych oraz prawie gotowych mieszkań. Jednocześnie rosnące koszty budowy i nowe regulacje mogą ograniczać liczbę nowych inwestycji.

– Niższe niż przed rokiem oprocentowanie kredytów poprawia możliwości klientów, a szeroka oferta daje im dziś większy wybór. Od maja 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe łącznie o 2 punkty. Według obserwatorów rynku, w 2026 r. możliwe są jeszcze obniżki stopy referencyjnej, choć ich skala będzie ograniczona – komentuje Agnieszka Mikulska. – Deweloperzy muszą mierzyć się z rosnącymi kosztami budowy i nowymi wymaganiami, co może ograniczać skalę nowych projektów. W Warszawie może to oznaczać dalszy wzrost średnich cen ofertowych, ale w przypadku lokali, które dłużej pozostają w sprzedaży, nadal możemy obserwować atrakcyjne promocje.