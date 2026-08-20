Serwis sprawdza, jak Polacy radzą sobie z remontem mieszkania czy domu. – Choć remont wciąż kojarzy się głównie z nieprzespanymi nocami i przekroczonym budżetem, nasze podejście do prac wykończeniowych stało się bardziej pragmatyczne. Odświeżenia mieszkania nie wynika już tylko z potrzeby zmiany wnętrza czy poczucia obowiązku – mówi Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu Nieruchomosci-online.pl. – Często to także świadoma decyzja majątkowa, bo zdecydowana większość badanych ma świadomość, że odnowienie nieruchomości podnosi jej wartość rynkową.

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Kto się najbardziej stresuje remontem domu

Jak wynika z badania Nieruchomosci-online.pl „To my. Polacy o nieruchomościach”, 57 proc. ankietowanych przyznaje, że remonty wiążą się dla nich z bardzo dużym stresem. Dane serwisu pokazują też, jak poziom stresu rośnie wraz z wiekiem. W przypadku młodych (18-24 lata) remont to bardzo duży stres dla 43 proc. badanych. W grupie wiekowej 25-34 lata uważa tak 45 proc. badanych, w grupie 35-44 lata 51 proc., w grupie 45-54 lata 58 proc., a wśród najstarszych (55+) odsetek zestresowanych rośnie już do 67 proc.

Polacy stresują się remontami, ale jednocześnie aż 71 proc. badanych ma świadomość, że takie prace zwiększają wartość ich mieszkania czy domu.

– Nawet drobne prace, takie jak malowanie ścian, wymiana elementów oświetlenia, odnowienie drzwi czy podłóg, zdejmują z nieruchomości etykietę lokalu do odświeżenia i potrafią podnieść jej cenę. Jak pokazują dane z naszego portalu, w II kwartale 2026 r. mieszkania w stanie „dobrym” miały wyższą cenę ofertową niż mieszkania w stanie „do odświeżenia” średnio o 6 proc. – wskazuje Anna Zachara-Widła.

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Wartość mieszkania może wzrosnąć jeszcze bardziej, kiedy lokal przejdzie poważniejszy remont. Mieszkania w stanie „dobrym” mają średnio o 12 proc. wyższą cenę ofertową w ogłoszeniu niż mieszkania w stanie „do remontu”. Ceny ofertowe lokali w stanie „bardzo dobrym” są wyższe od tych „do remontu” średnio aż o 25 proc.

Jakie pomieszczenia remontujemy najczęściej

Z badania wynika, że 28 proc. badanych zrobiło remont w ciągu ostatniego roku, 21 proc. - rok - dwa lat temu, a 25 proc. Polaków remontowało dom lub mieszkanie trzy – pięć lat temu.

Najczęściej odświeżanym pomieszczeniem jest kuchnia – tak deklaruje 33 proc. remontujących nieruchomości w ostatnim czasie. Na kolejnych miejscach znalazły się łazienka (wskazana przez 29 proc. osób), sypialnia (27 proc.) i salon (25 proc.).

– Dane pokazują, że swoje nieruchomości najczęściej odnawiamy etapami. Tylko 18 proc. badanych Polaków odpowiedziało, że ich ostatni remont był remontem generalnym. To nie dziwi, biorąc pod uwagę wysokie koszty zarówno materiałów, jak i usług remontowych – podsumowuje Anna Zachara-Widła.