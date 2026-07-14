Platforma Oferteo.pl zbadała aktywność użytkowników w ciągu 24 godzin kończących się 13 lipca. W ciągu doby zainteresowanie budową domów szkieletowych wzrosło 133 proc. Obok technologii szkieletowej duże wzrosty – o 57 proc. – odnotowała budowa tradycyjna. O 76 proc. wzrosło zainteresowanie kuchniami na wymiar, o 67 proc. – remontami łazienek, o tyle samo – oknami PCV, o 65 proc. malowaniem mieszkań i domów. O 60 proc. w ciągu jednej doby wzrósł popyt na klimatyzację (oznacza to setkę nowych zleceń).

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Czas i koszty inwestycji to „najważniejsza waluta”

– Środek lipca kojarzy się nam zwykle z powolnym, wakacyjnym tempem w biznesie, jednak na rynku usług profesjonalnych widzimy pełną mobilizację. Skokowy, dobowy wzrost zainteresowania budownictwem szkieletowym o 133 proc. to jasny dowód na to, że inwestorzy szukają metod, które pozwalają na maksymalne skrócenie czasu realizacji inwestycji – komentuje Marta Kaleta-Domaradzka, ekspertka Oferteo.pl. – Czas i przewidywalność finansowa stały się najważniejszą walutą. Zamiast wieloletniego procesu budowlanego Polacy wybierają technologię, która pozwala zamieszkać „na swoim” jeszcze w tym samym roku – podkreśla, akcentując, że rosnące zainteresowanie tzw. „kanadyjczykami” to odpowiedź inwestorów na dwa kluczowe wyzwania współczesnego rynku nieruchomości: czas i koszty.

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Mniejsze ryzyko inflacyjne

– Tradycyjna budowa murowana trwa średnio od kilkunastu miesięcy do nawet kilku lat i jest mocno uzależniona od warunków pogodowych i przerw technologicznych. W przypadku technologii szkieletowej dom w stanie surowym zamkniętym może powstać w zaledwie kilka tygodni, a cała inwestycja pod klucz zamyka się często w trzech – czterech miesiącach – wskazuje Marta Kaleta-Domaradzka. 

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Ważne są też finanse. – Prefabrykacja elementów i krótszy czas pracy ekipy budowlanej oznaczają mniejsze ryzyko inflacyjne i niższe koszty robocizny – mówi ekspertka Oferteo. – Inwestorzy zyskują znacznie większą przewidywalność budżetu – cena konstrukcji szkieletowej jest zazwyczaj sztywno określona na etapie umowy, co w dobie wahań cen materiałów budowlanych daje ogromną przewagę nad technologią murowaną.