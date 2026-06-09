Badanie nastrojów pośredników portal Nieruchomosci-online.pl przeprowadził we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Agentów zapytano o to, czy rosnące koszty utrzymania nieruchomości wpływają na decyzje kupujących.
Czytaj więcej
W Trójmieście ceny nowych mieszkań z segmentu popularnego są średnio o ok. 20 proc. niższe od średniej dla całego rynku, w Warszawie o ok. 15 proc....
Jak mówi Rafał Bieńkowski, ekspert serwisu Nieruchomosci-online.pl, wątek kosztów utrzymania mieszkań i domów pojawił się w 203 otwartych wypowiedziach pośredników. – W tej grupie 135 osób (66 proc.) wskazywało, że wysokie opłaty bardzo mocno wpływają na wybór oferty przez klientów i negocjacje ceny – wskazuje Bieńkowski. – Kupujący nieruchomości zawsze mniej lub bardziej dociekliwie pytali o czynsz czy ogrzewanie. Dziś ten temat pojawia się jednak coraz częściej. I zdecydowanie częściej bywa czynnikiem decydującym o zakupie. Trudno, by było inaczej, skoro koszty utrzymania mieszkania – czynsze, opłaty – w ostatnich latach wyraźnie wzrosły. Wprawdzie rosły też pensje, ale dla wielu osób budżet domowy nie zwiększał się w takim samym tempie.
Klienci dopytują nie tylko o wysokość czynszu, lecz również o rozliczenia za ogrzewanie i energię, fundusz remontowy, audyt energetyczny, docieplenie budynku. – Chcą też wiedzieć, jakie remonty wykonano w bloku, jakie są w planach – mówi Bieńkowski. – Ten temat szczególnie wyraźnie wraca przy spółdzielniach, gdzie opłaty są często wysokie i potrafią „zjeść” oszczędności nawet wtedy, gdy sama cena mieszkania wygląda atrakcyjnie – zauważa.
Czytaj więcej
Śródmiejski adres winduje ceny mieszkań. Za wygodę życia w centrum, gdzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki, wielu klientów jest gotowych sporo do...
– Koszty utrzymania nieruchomości to nowe kryterium wyboru. To ich dotyczy jedno z głównych pytań przy zakupie domów i mieszkań. Kupujący pytają o klasę energetyczną, jakość izolacji czy realne koszty ogrzewania – mówi cytowana przez portal Nieruchomosci-online.pl Ewa Tonia z biura Muvon w Łodzi. – Nieruchomości generujące wysokie koszty trudniej sprzedać, wymagają większej elastyczności przy dyktowaniu cen.
Jacek Kasprzak z agencji Kasprzak Nieruchomości we Wrocławiu dodaje, że koszty eksploatacji po wzrostach w ostatnich latach sprawiły, że czasem stanowią nawet jedną trzecią raty kredytu. – Kupujący liczą to bardzo skrupulatnie przy porównywaniu ofert – zauważa. Wysokie koszty utrzymania nieruchomości nierzadko przekreślają transakcję.
Portal cytuje pośrednika z Trójmiasta. – Wspólnota była zadłużona na remont elewacji. Za 70-metrowe mieszkania właściciele płacili 1,8 tys. zł czynszu. Takie koszty odpychają 90 proc. klientów – mówi Dawid Putzig z Baltic House Nieruchomości w Gdyni.
Pośrednicy zaznaczają, że koszty utrzymania starszych mieszkań – szczególnie tych w blokach z wielkiej płyty – często kierują klientów w stronę nowego budownictwa.
Czytaj więcej
Zmiana małego mieszkania na duży, wielopokojowy lokal w największych miastach oznacza koszty idące w setki tysięcy złotych. Przeprowadzkę najbardzi...
– Polacy obawiają się, że koszty utrzymania ich nieruchomości będą w dalszym ciągu rosły. Tak wynika z naszego innego badania wśród 1013 dorosłych Polaków. Wyższych czynszów oraz rachunków za energię i ogrzewanie obawia się w 2026 r. aż 86 proc. osób – wskazuje Rafał Bieńkowski.
Dla 47 proc. badanych opłacanie rachunków wiąże się ze stresem. 64 proc. uważa, że koszty za utrzymanie mieszkania będą nadal rosły, niezależnie od tego, co zrobią.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas