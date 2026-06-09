Badanie nastrojów pośredników portal Nieruchomosci-online.pl przeprowadził we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Agentów zapytano o to, czy rosnące koszty utrzymania nieruchomości wpływają na decyzje kupujących.

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Czynsz, media, remonty

Jak mówi Rafał Bieńkowski, ekspert serwisu Nieruchomosci-online.pl, wątek kosztów utrzymania mieszkań i domów pojawił się w 203 otwartych wypowiedziach pośredników. – W tej grupie 135 osób (66 proc.) wskazywało, że wysokie opłaty bardzo mocno wpływają na wybór oferty przez klientów i negocjacje ceny – wskazuje Bieńkowski. – Kupujący nieruchomości zawsze mniej lub bardziej dociekliwie pytali o czynsz czy ogrzewanie. Dziś ten temat pojawia się jednak coraz częściej. I zdecydowanie częściej bywa czynnikiem decydującym o zakupie. Trudno, by było inaczej, skoro koszty utrzymania mieszkania – czynsze, opłaty – w ostatnich latach wyraźnie wzrosły. Wprawdzie rosły też pensje, ale dla wielu osób budżet domowy nie zwiększał się w takim samym tempie.

Klienci dopytują nie tylko o wysokość czynszu, lecz również o rozliczenia za ogrzewanie i energię, fundusz remontowy, audyt energetyczny, docieplenie budynku. – Chcą też wiedzieć, jakie remonty wykonano w bloku, jakie są w planach – mówi Bieńkowski. – Ten temat szczególnie wyraźnie wraca przy spółdzielniach, gdzie opłaty są często wysokie i potrafią „zjeść” oszczędności nawet wtedy, gdy sama cena mieszkania wygląda atrakcyjnie – zauważa.

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– Koszty utrzymania nieruchomości to nowe kryterium wyboru. To ich dotyczy jedno z głównych pytań przy zakupie domów i mieszkań. Kupujący pytają o klasę energetyczną, jakość izolacji czy realne koszty ogrzewania – mówi cytowana przez portal Nieruchomosci-online.pl Ewa Tonia z biura Muvon w Łodzi. – Nieruchomości generujące wysokie koszty trudniej sprzedać, wymagają większej elastyczności przy dyktowaniu cen.

Wysokie rachunki za mieszkania przekreślają transakcje zakupu

Jacek Kasprzak z agencji Kasprzak Nieruchomości we Wrocławiu dodaje, że koszty eksploatacji po wzrostach w ostatnich latach sprawiły, że czasem stanowią nawet jedną trzecią raty kredytu. – Kupujący liczą to bardzo skrupulatnie przy porównywaniu ofert – zauważa. Wysokie koszty utrzymania nieruchomości nierzadko przekreślają transakcję.

Portal cytuje pośrednika z Trójmiasta. – Wspólnota była zadłużona na remont elewacji. Za 70-metrowe mieszkania właściciele płacili 1,8 tys. zł czynszu. Takie koszty odpychają 90 proc. klientów – mówi Dawid Putzig z Baltic House Nieruchomości w Gdyni.

Pośrednicy zaznaczają, że koszty utrzymania starszych mieszkań – szczególnie tych w blokach z wielkiej płyty – często kierują klientów w stronę nowego budownictwa.

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Polacy boją się rosnących opłat za mieszkania

– Polacy obawiają się, że koszty utrzymania ich nieruchomości będą w dalszym ciągu rosły. Tak wynika z naszego innego badania wśród 1013 dorosłych Polaków. Wyższych czynszów oraz rachunków za energię i ogrzewanie obawia się w 2026 r. aż 86 proc. osób – wskazuje Rafał Bieńkowski.

Dla 47 proc. badanych opłacanie rachunków wiąże się ze stresem. 64 proc. uważa, że koszty za utrzymanie mieszkania będą nadal rosły, niezależnie od tego, co zrobią.